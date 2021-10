Ward se come al Covirán Granada en la zona

Y como si de un déjà vu se tratara, Gray volvió a anotar desde 6,75 nada más iniciarse el último cuarto. Pin no quería sorpresas y no dudó en pedir tiempo con su rival por delante con la máxima diferencia, nueve puntos que llegó a alcanzar los doce tras el parón. Tanto remar a contracorriente terminó pasando factura en los últimos minutos. El extraordinario acierto en los lanzamientos de dos y dos 2+1 consecutivos de Hamilton fue minando la moral del Covirán, que vio impotente la falta de frescura en la zona. Pese a intentarlo, se terminó sucumbiendo. Fin a la imbatibilidad.

Con Bropleh sin ser tan determinante, poco a poco los roles en el Covirán están cada vez más definidos y el de Pere Tomàs está siendo el más decisivo en ataque. Siete puntos seguidos suyos volvió a apretar el marcador pero no había manera de voltear el resultado. Si no era Ward, especialista en los 2+1 , aparecía Monaghan o Mo Soluade para mantener el colchón. Para colmo de males, Gatell se tuvo que marchar con una brecha en la cabeza , quedando la zona desangelada sin pívots y con Iriarte y Jacobo Díaz solos ante el peligro.

El arranque del segundo parcial, sin embargo, fue muy distinto. A ambos equipos les costó anotar . Los de Sergio García tardaron dos minutos y medio en hacerlo, circunstancia que no aprovecharon los de Pin para recortar diferencias, demasiados acelerados. Se perdió una gran oportunidad que Ward, el MVP de la segunda jornada, no desperdició para lanzar a su equipo siete arriba a 6:24 del descanso gracias a cuatro puntos seguidos. Ello hizo que Pin se viera obligado a parar el choque con un preocupante 22-29.

El duelo tuvo mucho ritmo , con ambos contendientes dejando claro la calidad que poseen en ataque. Desde el arranque los gallegos fueron siempre por delante, sobre todo gracias a su acierto desde más allá de 6,75. Cinco triples anotaron en los primeros diez minutos para sumar 25 en total. Muchos puntos encajados para un Covirán que, no obstante, no se dejó impresionar y fue picando piedra sin dejar que su rival se marchara claramente en el electrónico.

Pablo Pin: “No tuvimos continuidad”

El técnico del Covirán Granada compareció ante los medios de comunicación para asumir la derrota de su equipo. Pin señaló que “el principal responsable soy yo” y lo argumentó al apuntar que “tenemos que incidir más en algunos aspectos del juego que son claves”. No obstante, fue tajante al afirmar que “ganar a un equipo que logra un 61% en tiros de dos, un 42% en triples y te captura 13 rebotes ofensivos es imposible”. Para el preparador nazarí los errores de su equipo “marcó el partido”. En especial incidió en que “fuimos blandos a nivel defensivos y ante un equipo con esa calidad, si no se defiende un paso por encima del 100% seguro que te van a meter puntos”. Pese a reconocer que “a base de carácter en ciertas jugadas hemos sido capaces de estar en el partido”, no le costó manifestar que “no hemos tenido continuidad en el juego para ganar a un equipo de este nivel”. Cuestionado por los problemas de su equipo en los inicios de cada cuarto, afirmó que “debemos tener más concentración” y puso como ejemplo que en el principio del encuentro “nos comimos dos triples por mirar al tendido”. Respecto a la ausencia de Niang, del que dijo que “no lo queremos forzar”, dijo que “se notó” por su capacidad para rebotear e intimidar. Y es que tras reconocer que “Iriarte y Gatell se cargan con faltas con facilidad”, su equipo tuvo que jugar “con una marcha menos en la zona y parar a Ward es muy complicado si no tienes intensidad”.