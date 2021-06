Llegó la hora de la verdad. El Covirán Granada afronta este miércoles una de esas citas que todo profesional sueña con disputar. Los de Pablo Pin tienen ante sí la oportunidad de pelear por jugar el próximo curso en ACB. Pero para ello, deberán realizar un partido muy completo ante el Leyma La Coruña que no lo pondrá fácil. Los rojinegros sorprendieron al cuadro gallego el pasado sábado en su propia cancha recuperando el factor cancha, ese que hará que sean 1.500 los espectadores que acudan al Palacio de Deportes con la esperanza de ver a su equipo peleando por una plaza en la élite del baloncesto nacional.

Algo que no ocurre desde 2004, cuando se logró el ascenso con el extinto CB Granada. En aquella época, la ciudad respiraba baloncesto y eso es lo que ha conseguido el Covirán en las últimas campañas. Pero quiere rematarlo aunque, quizá, por estructura no esté preparado. Pero para llegar a eso, primero debe cerrar la serie ante un rival que si está al 100% obligará a los de Pin a hacer un esfuerzo extra. Ya lo dijo el técnico nazarí al término del duelo en tierras coruñesas: “Este equipo tiene un corazón que no le cabe en el pecho”.

'Factor Bropleh'

Sin Pardina, sin Edu Gatell, con el vinculado Gonzalo Bressan echando una mano en la pintura y con el capitán Bortolussi demostrando la ascendencia que tiene en la plantilla, el Covirán llega al choque con una clara preocupación. Esta no es otra que la participación de Thomas Bropleh. El máximo anotador del equipo y del duelo del pasado sábado con 25 puntos gracias, entre otros, a sus seis triples, sufrió un problema en su rodilla derecha. Pin reconoció que tiene dolor pero que estará disponible. Y es que nadie quiere perderse el, hasta el momento, partido más importante de la temporada.

Limitado o no, el alero norteamericano quiere estar y estará. Otra cosa es Edu Gatell. El catalán, debido a su lesión fibrilar, no pisará la cancha pero aportará desde fuera como siempre ha hecho. Todo hace indicar que Bressan volverá a contar con minutos para dar descanso a Fall, Iriarte y Alex Murphy. Y es, precisamente en la zona, donde puede estar una de las claves del encuentro. Lo curioso es que el equipo que se ha impuesto en esta faceta en los dos partidos de la serie ha perdido. Lo hizo el Covirán y cayó en el primero y en el segundo choque, fue Coruña el que capturó ocho rechaces más pero no fue capaz de imponer ese dominio.

Ansiedad y experiencia

En lo que sí deben mejorar, y se vio el sábado, es en la circulación de balón para poder disponer de lanzamientos más liberados. Los buenos porcentajes y, sobre todo, la reducción de pérdidas serán fundamentales. Pero también no desesperarse cuando los de Sergio García se pongan por delante si es que lo hacen. Esa ansiedad, que hoy puede ser aún mayor, habrá que controlarla para no caer en la precipitación ante un marcador en contra. En ese sentido, la plantilla que dispone Pin tiene experiencia en citas de este nivel y jugadores que han pasado por situaciones similar, llegando incluso algunos a lograr ascensos.

En la serie, los gallegos han lanzado 26 tiros libres más que los rojinegros

Una fortaleza mental que puede ser un elemento diferenciador. Como también lo será los tiros libres. Y es que en este play off la diferencia es abismal entre uno y otro equipo. Coruña ha lanzado 50 mientras que los rojinegros 26. Casi el doble. El último factor que puede decantar la balanza será el público. Contar con la afición, por fin, en un partido de esta trascendencia debe resultar decisivo. Ya no sólo por apoyar a sus jugadores, sino por la presión que puede ejercer al rival y a los colegiados. De ahí que en sus redes sociales, la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas haya solicitado a sus más fieles que acudan desde media hora antes a la instalación del Zaidín vestidos de rojo. El ambiente se debe vivir desde mucho antes del arranque. El objetivo lo merece.