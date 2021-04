Una derrota del Covirán Granada sin “drama”

Ganar a domicilio en la LEB Oro no es fácil. Pese a que esta campaña la presión ambiental ha descendido mucho debido a la pandemia provocada por el coronavirus y la ausencia de público en las gradas, jugar fuera de casa requiere un punto más de concentración que compense otros factores como arbitrajes, rachas del equipo local o encadenar varios errores que provoque que algún jugador ‘se salga’ del partido. Algo similar le ocurrió al Covirán Granada en Coruña.

Los de Pablo Pin eran conscientes de la dificultad del choque ante los gallegos, sobre todo por su capacidad física y, pese a arrancar a buen nivel, un segundo cuarto muy pobre le condenó. El resto del encuentro fue un quiero y no puedo sobre todo por los numerosos errores en ataque, con malas decisiones y, en ocasiones, precipitación.

Las pérdidas

Llegó el conjunto rojinegro a tierras gallegas, tras una buena paliza de 14 horas en autobús, con una media de 11,2 pérdidas por partido. Una cifra permisible teniendo en cuenta que ha habido temporadas en las que los números en esta parcela han sido superiores. Sin embargo, perder ocho balones en un mismo cuarto es sinónimo de mala circulación y, en muchos casos, de falta de concentración. Ese fue el número de pérdidas que sufrió el Covirán en los segundos diez minutos. Si a ello se suma que en ese periodo anotó únicamente dos canastas en juego, se entiende que el parcial para los locales fuera de 24-9 que condicionó, y de qué manera, el resto del choque.

¿Castigo o aprendizaje?

Thomas Bropleh ha demostrado a lo largo del curso su calidad. Es un jugador imparable cuando tiene el día, pero cuando no es así, en ocasiones, es un lastre para su equipo. Otros jugadores aportan en otros apartados del juego pero el de Denver es un tirador, un anotador, y si no las ‘enchufa’ se ofusca. En Coruña se vio la peor versión del alero norteamericano, ya no sólo porque no anotara que eso puede pasar si, por el ejemplo, el rival lo frena a base de una buena defensa, sino por su falta de concentración. Nada menos que siete de las 19 pérdidas que sufrió su equipo fueron suyas, algunas con pases impropios de un profesional.

En la cancha se le vio bloqueado, incapaz de revertir la situación. Quizá por ello sorprendió que Pin lo dejara tanto tiempo en pista cuando no era su día. A veces los entrenadores mantienen a los jugadores que están realizando un mal partido con minutos en un intento de que sirva para el futuro como aprendizaje. En otras, es un castigo para que comprenda que no todo es anotar y hay que sacrificarse. Sea como fuere, lo cierto es que Bropleh estuvo demasiado tiempo en cancha sin aportar nada.

Sin dramas

Diego Martínez suele decir cuando el Granada CF pierde o logra algún éxito que sus jugadores deben tener “resaca emocional cero” de cara a las siguientes citas. El técnico del Covirán señaló en la rueda de prensa posterior al choque que “no hay que hacer un drama de la derrota” ante los de Sergio García. Es cierto que se perdió la segunda plaza y el average. Pero también que restan cuatro jornadas en esta fase de clasificación para buscar una mejor posición de cara a los play off, donde el factor cancha puede ser determinante en busca de la Final Four donde se conocerá el equipo que ascienda en la ACB.

Breogán

El sábado visita el Palacio el mejor equipo de la categoría, el Leche Río Breogán. Llega como líder tras haber perdido únicamente cinco partidos en todo el curso. Ganar supondría un gran chute de confianza para buscar en las tres jornadas restantes, incluso, la primera plaza pues los rivales que tendrá son, a priori, más asequibles. Se trata de Palencia y Valladolid, que tienen cada vez menos opciones de pelear por subir, además de Oviedo. El play off está cerca pero aún se ha logrado de forma matemática. Ese será el primer objetivo y se puede lograr incluso perdiendo ante Breogán, algo que nadie quiere.