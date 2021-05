El Covirán Granada ya está en semifinales de la LEB Oro y no sin sufrimiento. Los rojinegros sudaron tinta para vencer al Real Murcia (101-95), que podría estar perfectamente en la siguiente serie porque méritos hizo para ello. Tuvo que ser tras una prórroga como los nazaríes accedieron a la siguiente serie en un duelo intenso, con mucha emoción y que hizo vibrar a los aficionados que acudieron al Palacio.

Sorprendió el conjunto murciano en el arranque, mucho más metido en el choque. De hecho, en apenas dos minutos y cuarenta y cinco segundos, Pablo Pin tuvo que pedir tiempo muerto. Los visitantes salieron acertadísimos, anotando sus cinco primeros lanzamientos, con dos triples incluidos, para iniciar el duelo con un 2-12 que dejó helados a los aficionados nazaríes. Liderados por Juan Rubio, los de Rafa Monclova comenzaron mandando con autoridad en el electrónico.

Abuso del triple

La reacción llegó gracias a un parcial de 7-0 que permitió soltar los nervios iniciales. Pero Murcia siguió circulando mucho mejor el balón, con constantes penetraciones gracias a la velocidad de Jaron Martin principalmente. Por el contrario, y al igual que sucedió en tierras murcianas, los rojinegros abusaron del triple, y cuando no entran eso es sinónimo de problemas. Lanzamientos en ocasiones precipitados y tras consumir muy poca posesión. El escaso acierto fue aprovechado por el rival para ir aumentando su renta, llegando a alcanzar los ocho puntos. Un primer cuarto con dos problemas, la selección de tiro y, sobre todo, la defensa. El Covirán encajó 25 puntos, lo que suponía irse a una proyección de 100 puntos al final del choque. Unas cifras imposibles si se quería pasar a semifinales en el tiempo reglamentario.

Alex Murphy fue el máximo anotador de los rojinegros con 21 puntos en su haber

Tocaba defender. Se hizo y, además, se mejoraron los porcentajes en los siguientes diez minutos, provocando que Rafa Monclova parara el encuentro tras minuto y medio de juego. La culpa la tuvo un parcial 7-2 de los nazaríes que apretó el marcador. La imagen fue otra en el segundo cuarto. Se movió mejor el balón y el más claro ejemplo fueron el triple que anotó Christian Díaz y el 2+1 de Thomas Bropleh que permitió voltear el resultado en el ecuador del periodo (32-29). El intercambio de canastas provocó alternancias en el electrónico en un duelo duro e igualado.

Martin, una pesadilla

La intensidad defensiva de los locales era otra, de nuevo con Germán Martínez en cancha, pero dos triples consecutivos de Martin dejaron al Real Murcia por delante antes del descanso (38-41). No mandar en el rebote condicionó no irse al receso ganando. Y eso que las pérdidas fueron escasas (cuatro) y todos los que saltaron a pista anotaron. Pero había que dar un paso adelante en la segunda mitad para cerrar la eliminatoria. Y frenar a Jaron Martin, autor de catorce puntos y que fue una pesadilla.

El receso le sentó muy bien al Covirán. Tanto que tras un 9-1 de inicio, pasó a vivir más tranquilo. Fall percutió en la zona y en pista trasera se hizo el dueño gracias a su envergadura. Además, Murphy apareció. Se le echaba de menos. Pero aún así, el Real Murcia no se dio por vencido y de nuevo a base de triples, sobre todo con Solarin como protagonista, volvió a ponerse por delante...con permiso de Bropleh. Pin tuvo que pedir tiempo a 2:24 porque su equipo no era capaz de distanciarse. Kapelan con un triple lanzó a los murcianos y comenzó a generar muchas dudas en el afición granadina. La antideportiva de Bortolussi a Álex Hernández provocó que al término del tercer acto fueran cuatro los puntos a remontar en los diez minutos decisivos (59-63).

Igualdad

Un último cuarto a todo o nada. La temporada estaba ahí. La defensa de Norris a Lluís Costa ahogó por momentos al Covirán y encima Solarin estaba inspiradísimo desde más allá de 6,75. La tensión se palpaba en el Palacio de Deportes y se entró en los últimos cinco minutos tres abajo (71-74). Murcia no fallaba en ataque y la ansiedad de los locales comenzó a pasar factura. Martin siguió a lo suyo desde el perímetro pero los de Pin no cejaron en su empeño. A falta de dos minutos, Murcia ganaba de uno. Pero Martin, que cuajó un gran partido, perdió dos balones seguidos que fue aprovechado por Murphy con un triple y Costa con una bandeja para poner por delante a los nazaríes...hasta que apareció Kapelan. El ex del Covirán anotó un triple a 38 segundos del final que volteó el marcador de nuevo para los visitantes (83-84).

La falta

Una pérdida de Bropleh y su absurda falta con Norris machacando el aro dejó contra las cuerdas a los granadinos. Murphy lo arregló con un triple y Álex Hernández puso dos de renta a falta de 15 segundos. La posesión era nazarí pero Monclova decidió forzar una falta y tener la última posesión para ganar la serie. Costa empató el choque desde la línea de tiros libres pero la última acción del partido la tendría Murcia con la prórroga asegurada. No logró anotar.

En la prórroga, a los visitantes se les vio menos frescos físicamente

En los cinco minutos extra, Murphy puso por delante a los rojinegros desde la línea de tres. A Murcia se le vio sin ideas y a los de Pin más frescos físicamente. Y lo aprovecharon, pese a que Christian Díaz se empeñó en ponerle emoción desde la línea de tiros libres. A falta de 1:25, fueron cuatro los puntos de renta. Fall, gracias su capacidad reboteadora, dejó más cerca el triunfo a 22 segundos (99-95) y Costa y Murphy finiquitaron un choque durísimo que costó mucho sacar adelante. Ya espera Coruña el miércoles. Esto no para.