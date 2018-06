"Hay que creer en el talento que hay aquí"

Parece que ha pasado un mundo, pero sólo han sido dos meses desde que el Covirán sellara su ascenso a la LEB Oro con un triunfo en Pamplona. Pablo Pin, que es un técnico que ha crecido con el club desde que hace seis años accediera al cargo en Primera Nacional, ya ha digerido el éxito y lleva tiempo centrado en la preparación de una próxima campaña que promete emociones fuertes.

-¿Echa de menos la competición o había que descansar?

-Lo cierto es que se necesita parar unos días, pero cuando llevas una semana ya apetece empezar de nuevo, apetece entrenar porque el día a día del equipo es lo que más le gusta a un entrenador.

-Esos días fueron muy intensos en lo profesional y lo personal, pues subió de categoría y poco después fue padre.

-Vino todo rodado porque la niña nació el 2 de mayo. Recuerdo las últimas semanas de temporada en las que yo y Devin estábamos a punto de ser padres. Le decía que tenía que jugar bien para que no hubiera un play off que nos habría coincidido con el nacimiento de nuestros hijos.

-¿Cómo valora lo conseguido?

-Hay que valorar mucho el ascenso directo una vez que se ha visto el resultado del play off, con el ascenso del noveno, un Canoe al que nosotros ganamos los dos partidos por más de 20 puntos. Ver como ha eliminado a La Roda, Albacete y a Alicante en el quinto partido da valor a lo que hemos hecho nosotros, tanto en la Copa en la Liga porque se ha visto la igualdad que ha habido.

-Visto lo visto, era vital subir como campeones, más aún tras la experiencia del año pasado.

-Era fundamental quitarse un play off que siempre es una lotería. También es cierto que una eliminatoria es a muchos partidos y si te ganan 3-2 es que el otro ha sido mejor. Nuestra idea era intentar subir de forma directa ganando la Liga. Esto, además, nos da tiempo para planificar. Al terminar el 21 de abril la directiva tiene más tiempo para buscar patrocinios, estabilizar todo y, en mi caso, para ver jugadores, otras ligas y mucho más baloncesto diferente al que veo durante el año.

-¿Cuál ha sido la diferencia entre la pasada temporada y ésta?

-Por un lado creo que el año pasado tuvimos un buen grupo, pero este año ha estado mucho más unido. Hemos sido más sólidos como equipo. Recuerdo que pasada la Navidad hubo una época en la que tuvimos una mala racha de acierto y ganamos muchos partidos, incluso la Copa. Nos costaba meter, pero el grupo se puso por encima y todos apretaron un poco más. Fueron los meses en los que mejor defendimos y esto nos dio mucha solidez para los momentos importantes.

-Tal como estaba el proyecto no subir hubiera sido un fracaso.

-No lo sé, pero sí notaba en mi interior que existía la obligación de subir, una sensación que quizá no habíamos sentido antes. No sé si hubiera sido un fracaso pero sí hubiera sido una desilusión increíble. Eso sí, desde el primer momento hemos tenido muy claro lo que queríamos. Todos necesitábamos este ascenso, tanto la afición como el propio club para seguir creciendo.

-Esa presión se ha gestionado bien.

-Seguramente éramos el equipo con más presión de toda la liga. Pero preferíamos tener esa presión por ser campeones que por intentar no descender o caer en el conformismo de hacer una buena temporada y quedarnos donde estábamos.

-Por lo que se ha visto en el Palacio, la Plata se quedaba pequeña.

-A pesar de ser muy igualada la competición , nosotros hemos crecido porque hemos contado con jugadores que se venían de jugar en la LEB Oro y se han visto muchos partidos en los que hemos ganado bien, no fácil, sino bien. Es verdad que necesitamos otros retos, competir contra equipos más fuertes en otra competición.

-¿La temporada ha sido como esperaba, más fácil o más complicada?

-Personalmente me la esperaba así porque ganar una liga, sea la que sea, es difícil. Mi preocupación era gestionar los malos momentos que siempre hay en toda temporada y lo importante era ser sólidos en esos momentos, tal como ha ocurrido.

-¿Cuál ha sido el partido en el que más ha sufrido y cuál en el que más ha disfrutado?

-Recuerdo que el partido contra Alicante aquí nos sacaron del campo porque jugó a un nivel increíble. Daba igual como defendiéramos que ellos las metían desde todos los sitios y llegué a ver caras de impotencia entre los míos. Y disfruté mucho en la final de la Copa viendo la respuesta del equipo. Nos fuimos al descanso con 23 puntos y vi a mis jugadores en el vestuario animándose, el grupo junto y sacamos el partido adelante a pesar de que no jugar bien. Además hubo un ambientazo brutal, espectacular.

-Cuando a falta de seis partidos el equipo está tercero, usted dice que si se ganan esos partidos el equipo sería campeón. Al final sólo hizo falta ganar cinco.

-Hablaba con los jugadores de que lo importante era llegar bien al último mes y medio. No conozco ninguna competición, salvo la Liga de fútbol de este año, que se haya decidido dos o tres meses antes. Siempre se deciden en los últimos partidos y viendo el calendario para nosotros era importante estar bien después de Navidad. Mantenernos entre los primeros puestos y llegar a los últimos partidos con una diferencia corta. Al final la presión juega un factor fundamental y ahí teníamos jugadores que la manejan muy bien por su experiencia.

-¿Qué jugador le ha sorprendido más esta temporada?

-El cambio de mentalidad de Wright, que llevaba siete años jugando en LEB Oro siendo un jugador defensivo y cambió el chip para ser un jugador total. También destaco la segunda vuelta de Carlos Corts y la temporada en general de Germán Martínez ha sido tremenda porque ha demostrado desparpajo y ambición. Me ha dado una especial alegría ver como se han desenvuelto estos jugadores porque sabía que Eloy iba a jugar bien, que De Cobos iba a ser muy regular y que Bortolussi iba a tener un nivel muy alto.

-Desde que se consuma el ascenso hasta que empieza ya a pensar en LEB Oro, ¿cuánto tiempo pasa?

-Tras el partido ante el Baskonia tuvimos muchos actos y celebraciones, pero a los diez días ya estábamos trabajando.

-La diferencia entre la Plata y la Oro es grande.

-Es un salto importante. En Plata, aunque todos tienen buenos jugadores, hay equipos en los que la rotación baja o no tienen un quinteto tan completo. Esto en Oro es más difícil de ver pues son plantillas más compactas, mucho más largos. También cambia mucho el nivel físico y es más normal ver pívots de 2,10 y aleros de dos metros. La LEB Oro va mejorando y va a ser una liga mucho más complicada.

-Para la próxima temporada va a contar con una buena base de la plantilla.

-La idea es mantener el bloque. Creo que la gente se lo ha ganado. Además, considero que están preparados. Algunos han demostrado que pueden jugar en Oro, como son Eloy, Devin y Borto, y en otros sé que pueden dar el paso.

-Entonces, faltan ese pívot de 2,10 y ese alero de dos metros.

-Pues sí. Necesitamos ese pívot y gente que anote, que es donde quizá estamos más cortos para competir en Oro. Estamos buscando, aunque todavía es pronto porque el mercado aún no se ha movido.

-¿Qué hay que fichar?

-La idea es mantener ese bloque y fichar a tres o cuatro jugadores que apuntalen bien. La posición que tenemos bien cubierta es la del escolta con Manu Rodríguez, Alo Marín y, si es necesario, se puede contar con Carlos de Cobos. Así, necesitamos un base, un alero, un ala-pívot y un pívot. Tenemos que acertar en estos fichajes porque son los que nos harán sólidos en la nueva categoría, para lo cual necesitamos que sean jugadores que conozcan la liga. Hay que minimizar los riesgos.

-¿Cómo ve la composición de la LEB Oro? Hay muchos equipos con nombre.

-Bueno, habrá que ver si el Canoe sube definitivamente. Creo que con los dos descensos que ha habido este año en ACB la liga va a subir muchísimo de nivel, aunque sea por mera cuestión económica.

-El objetivo no puede ser otro que la permanencia.

-Por supuesto. No será fácil.

-Porque estaría muy feo volver a bajar.

-Desde luego. Cuesta tanto subir que es muy importante en la primera temporada hacerse estable en la liga. Hemos de tener los pies en el suelo. Tenemos que ser listos e ir con humildad. Luego, ya veremos que nos depara el futuro. Este año, a partir del séptimo los equipos han tenido balance negativo y hay que tener cuidado y paciencia porque la liga será muy larga.

-Acaba de comenzar la campaña de abonos y es de prever que el equipo tenga más apoyo si cabe.

-Creo que entre las cosas buenas que se han conseguido está esa unión con una afición que ve como su equipo trabaja y que pelea independientemente de que juegue mejor o peor. Creo que compartimos sufrimientos y alegrías. Llevo ya varios años aquí y lo que puedo asegurar es que el equipo va a trabajar y que va a defender la camiseta a tope. No será un conjunto pasota.

-Ha logrado tres ascensos desde que se incorporó al club. ¿Qué fotografía le queda de cada uno de ellos?

-El denominador común es que los tres han sido fuera de casa y siempre con gente en la grada. Ocurrió en Baza, en Albacete y ahora en Pamplona. Luego, cada uno tuvo su historia.

-Salvando las evidentes diferencias que hay en cada categoría, ¿cuál es su quinteto de todos estos años?

-Por lo que ha significado, de base pondría a Pablo García. De escolta, por cómo jugó y trabajó aunque luego no quiso seguir, a Adrian Bowie. Como alero seguramente pondría a Eloy Almazán, que apostó por venir aquí y ha sido un ejemplo para los demás. Para el '4' tengo una debilidad que es Bortolussi, que para mí es fundamental en el equipo por su nivel de juego y su compromiso. Y de '5' tiene que ser Jesús Fernández, que además de su juego ha tenido un compromiso enorme con el club.

-¿Cuál es la gran diferencia entre el Pablo Pin de Primera Nacional y el que asciende a LEB Oro?

-Han cambiado muchas cosas. Lo primero es que al principio combaginaba el baloncesto con mi trabajo y ahora, gracias a Dios, me puedo dedicar sólo al baloncesto. También veo que he madurado mucho como entrenador y como persona. Los malos momentos hacen madurar porque se aprende de ellos, se aceptan mejor las derrotas. También sé que hay que aprender de los jugadores. A veces los técnicos jóvenes nos cerramos en banda, pero he tenido la suerte de contar con jugadores veteranos y buenas personas que me han ayudado a seguir mejorando como entrenador. Creo que he cambiado mucho y que he crecido con el club.

-¿En qué entrenador se ha fijado?

-A mí me gusta mucho Xavi Pascual, que me parece un pedazo de entrenador. Lo importante para un entrenador joven como yo es intentar coger de todo el mundo un poco. Ahora en la élite está Pablo Laso, pero hay mucha gente aquí en Granada que me ha ayudado mucho como David Cárdenas, Sergio Valdeolmillos, Quique Gutiérrez, Curro Segura. Intento coger de todo lo que tengo alrededor y estudiar mucho baloncesto.

-Al hilo, en Granada contamos con mucha gente que sabe de baloncesto y que quizá aquí no lo sabemos aprovechar.

-Creo que vamos a volver a aprovecharlo. Creo que aquí hay gente muy bien formada, hay nivel de baloncesto, cada año hay más fichas y más equipos y gente de muy buen nivel. Creo que tenemos que volver a creer en el talento nuestro. En Granada hay mucho talento, pero tenemos que creer en él y no caer en el error de creer siempre en el talento de fuera cuando aquí también lo hay. Este año el club ha contado con el talento de aquí. En general, no sólo en el baloncesto, tenemos que confiar en nosotros porque tenemos una ciudad con muchas posibilidades.

-Evidentemente no a corto plazo ni quizá a medio, pero ¿se pude soñar con volver a la ACB?

-¡No!, dice el presidente con la oreja puesta. Soñar es gratis. Para todos es un sueño pero los sueños son los que mueven los objetivos. Quizá ahora puede ser una locura, pero así es como se mueven las cosas. Ahora lo importante es tener los pies en el suelo y ser conscientes de lo que ahora tenemos y donde estamos.

-¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? O dicho de otra manera ¿el baloncesto o el apellido Pin?

-Tengo que puntualizar que el baloncesto lo tengo por parte de mis dos apellidos, por los Pin y por los Tamayo. Es decir, he mamado baloncesto por todas las partes de mi familia. Es una suerte tener un entorno así. En mi casa siempre hay un entrenador que te da su opinión.