El Huétor Tájar perdona y la calidad del Albacete decide el encuentro en la prórroga (0-3)

‘Thierry’ no introdujo muchas novedades en el once local, pues repitieron nueve de los once protagonistas ante el Atlético Malagueño en la pasada jornada liguera, en un encuentro en el que el cuadro hueteño cayó por 3-2 a domicilio.

A por todas iba el cuadro local y eso demostró a los cuarenta y cinco segundos con la primera aproximación de los ‘espárragos’ por medio de Juanan Entrena, que quiso sorprender a Altube con un chut directo desde la banda.

Respondió inmediatamente el Albacete con un disparo ajustado de Rubén Martínez que salió desviado de la meta de Fidel. Dominaba el conjunto manchego, pero no lograba encontrarse entre líneas.

Quería llegar el Huétor-Tájar demostrando querer desquitarse esa etiqueta de modesto, queriendo jugar de tú a tú a todo un rival de Segunda división. Para comprender esa magnitud, solo hay que ver que Albacete y Granada se encuentran igualados a puntos en la tabla en la categoría de plata.

Conforme pasaban los minutos, el conjunto hueteño bailaba a su antojo a los manchegos que solo podían ver cómo los intentos de los locales en perforar su meta eran cada vez mayores. Así fue cuando a la media hora de partido, Manu Daza estrelló en el larguero un balón rechazado en el área. Protestaron los futbolistas amarillos ya que el bote del balón no quedó muy claro y se acabó saldando con amarilla para Juanan Entrena por protestar al colegiado.

En el único acercamiento claro del ‘Alba’ fue Javi Martínez quien estuvo muy cerca de adelantar a los suyos, pero Fidel contestó con una mano espectacular al cabezazo para enviarla a saque de esquina.

Terminaba la primera mitad con una gran actuación del cuadro de ‘Thierry’, que ha buscado con ansia el gol imprimiéndole ritmo al partido ante un ‘Alba’ que solo pudo ver oleadas de ataque sobre su área. Sin premio eso sí, para los granadinos.

Segunda mitad

La segunda mitad inició con el encuentro más igualado y un Albacete más animado en el ataque. Casi a los diez minutos de la reanudación el colegiado decretó la pena máxima por un agarrón dentro del área. Con lo que no contaba Dani González es que debajo de los palos, la figura de Fidel emergió en una especie de ‘semidios’ para detener el lanzamiento.

Comenzaron los cambios en ambos conjuntos. Se equilibraron las fuerzas pero el cuadro granadino daba más sensación de peligro embotellando en ocasiones a los de Rubén Albés en su propio campo.

Quería darle pausa el Albacete al juego, sabedor de que había fases en las que no podía con un Tercera RFEF. La suerte podía caer de cualquier lado y ‘Thierry’ decidió situar una defensa de tres con carrileros y colocar como referencia al exrojiblanco Juanan Entrena, emparejado con un muro como Djetei.

A nueve minutos para el final, tuvo Armero una de las más claras para adelantarse tras botar una falta lateral que se envenenó y el exmadridista Altube se vio obligado a reaccionar escupiendo la bola hacia la banda.

Aprovechaba los últimos minutos Albés para introducir a jugadores habitualmente titulares en su elenco inicial como Dubasin, Manu Fuster y Maikel Mesa. Fue el primero de ellos el que gozó de un disparo desde la frontal, al que respondió inmediatamente Juanan Entrena con un disparo cruzado que se marchó lamiendo la cepa del poste.

No se rendía el Huétor-Tájar en su acecho a la portería de Altube. Juanan Entrena era un continuo dolor de cabeza, generando mucho peligro por el flanco izquierdo. Finalmente, el partido se decidió en la prórroga.

Prórroga

Comenzó el tiempo extra con un trallazo de Rubén Martínez teledirigido a la escuadra de Fidel que detuvo el cancerbero con una soberbia intervención para salvar los muebles.

Un cabezazo al primer palo de Entrena a saque de Armero inquietó a la zaga albaceteña, que veía cómo los duelos por alto también eran batalla perdida.

Al filo del descanso, Manu Fuster encaró la portería desde la izquierda, su disparo lo detuvo de nuevo Fidel, que nada pudo hacer en el rechace para evitar el tanto de Rubén Matínez, que adelantaba al Albacete en el luminoso.

Palomino pudo devolver el empate al marcador en una jugada por banda que el centrocampista remató de primeras a la grada del Miguel Moranto, que alentaba a los suyos en busca de la igualada.

La diferencia de categoría y la veteranía terminó imponiéndose. Fue así cuando Dubasin, en una gran acción individual sentenció el encuentro recortando en el área y cruzando la pelota a Fidel, que nada pudo hacer para detener el disparo.

A un minuto del final del partido, Maikel Mesa definió con un disparo cruzado tras un buen contraataque de los de Albés que terminó por dibujar un marcador engañoso y desmedido después de lo visto en el terreno de juego.