David Valero cede en el circuito que lleva su nombre en Baza ante David Campos

La localidad granadina de Baza acogió la tercera prueba de la Shimano Super Cup Massi, diputada sobre un circuito de 4,6 kilómetros que lleva el nombre de David Valero que fue muy variado y con dos zonas muy diferenciadas. El bucle próximo a meta, más rápido y divertido con saltos y peraltes, y una segunda mitad con más desnivel y terreno roto, de más dificultad técnica y física.

En la prueba femenina, la campeona británica Annie Last (Lapierre Mavic Unity) decidió romper el grupo de favoritas y tan sólo pudo ser seguida por la campeona autraliana Rebecca Henderson (Primaflor Mondraker Genuins). Loiv (KMC Racing Team) intentó engancharse, pero no logró subirse al tren de cabeza.

Desde ese momento, empezó una batalla estratégica por ver quien se llevaría el triunfo. En la primera mitad de la carrera, Last abrió un primer hueco que parecía que podría ser definitivo, pero la ciclista australiana no se puso nerviosa y, poco a poco, empezó a cerrar el hueco hasta que alcanzó a Last a falta de 7 kilómetros para el final.

En ese momento decidió atacar e ir a buscar su deseado triunfo. Last no pudo responderle. Henderson llegó a meta muy satisfecha con su carrera celebrando la victoria ante todos los aficionados. Por detrás, Last, Loiv y Rocío del Alba (BH Coloma Team).

Ovacionado

En la carrera élite y sub 23 masculina el circuito se llenó. Los dos favoritos, David Valero (BH Coloma Team) y David Campos (Orbea Factory Team) dejaron claro en la primera vuelta su condición. Ambos se escaparon y regalaron un duelo espectacular a todos los aficionados presentes en el circuito. Ambos se atacaron en varios momentos de la carrera, pero ninguno cedió y la incertidumbre por saber quién sería el que se llevaría el triunfo. Se llegó a la última vuelta con ambos ciclistas juntos y Campos atacó. El almeriense se escapó de manera definitiva y logró la victoria. Por detrás, Valero que fue ovacionado, entró a meta en segunda posición. Alberto Barroso (La Nucía BH Coloma Academy) completó el podio.