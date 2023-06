David Valero termina quinto en el Campeonato de Europa de XCO en Cracovia

El ciclista granadino David Valero no pudo acceder al podio en el Campeonato de Europa de XCO que se disputó en la ciudad polaca de Cracovia al terminar quinto tras una carrera muy disputada e igualada en categoría masculina. El bastetano, número 1 del ránking mundial, fue protagonista durante gran parte de la prueba pero finalmente fue Vlad Dascalu el que se impuso por delante de Lars Forster y Luca Braidot.

En un circuito más seco que el que tuvieron que afrontar las integrantes de la categoría femenina, fue una carrera con muchas alternativas en cabeza y donde los tramos con barro y las subidas rompieron las piernas de los ciclistas. Fue Luca Schwarzbauer el que buscó marcharse en solitario en los primeros metros para imponer su ritmo pero, aunque llegó a tener algunos metros de ventaja, fue neutralizado por los principales favoritos al título.

‘Momento Valero’

Poco a poco, conforme fue avanzando la prueba, el grupo se fue estirando y ahí tuvo un gran protagonismo el compañero de Valero David Campos, que llegó a liderar la carrera. La selección fue cada vez mayor y ese fue el momento del granadino. El bastetano, que cedió varias posiciones en la salida, fue de menos a más y tomó el mando de la carrera en el ecuador de la misma. Su ritmo fue seguido por Schwarzbauer y Lars Forster, que controlaron en todo momento la situación.

Pero fue Luca Braidot el que, en la penúltima vuelta, rompió el grupo con un primer ataque. Lars Forster, ganador de la Copa del Mundo de Leogang, fue el único capaz de seguir su ritmo. El italiano tiraba y el suizo se mantenía a rueda. Su ventaja era pequeña respecto al dúo formado por Vlad Dascalu y Luca Schwarzbauer.

Última vuelta

En la última vuelta, Dascalu se lanzó al ataque en busca de la victoria y logró marcharse en solitario en la subida principal del trazado. Fue el movimiento definitivo del rumano residente en España, que se proclamó así nuevo campeón de Europa. Lars Forster se llevó la plata y Luca Braidot el bronce. David Valero acabó en la quinta plaza mientras que Campos terminó decimoctavo, Pablo Rodríguez vigésimo cuarto y Jofre Cullell trigésimo quinto.

Al término de la prueba, y en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo, Valero se mostró contento “entre comillas porque he tenido buenas sensaciones y opciones de luchar por las medallas pero un error mío en la gestión de la energía ha hecho que se me haya ido la carrera un poquito y he terminado quinto. Hay que seguir trabajando que la semana que viene hay Copa del Mundo”.