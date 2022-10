El granadino David Valero correrá por primera vez la Titan Desert de Arabia Saudí

El ciclista David Valero, número uno del ránking mundial de BTT, subcampeón del Mundo y medalla olímpica de la especialidad, tomará parte de la Titan Desert de Arabia Saudí, según ha confirmado la organización de la prueba que tendrá lugar entre el 4 y 9 de diciembre.

Valero, medallista de bronce en Tokio 2020, y que ha logrado 10 victorias en este año, participará por primera vez en una prueba de la Titan World Series, y en Arabia Saudí despedirá la temporada 2022. Espero en Arabia Saudí “una gran aventura” y también “cuatro días de buenos entrenamientos” para la próxima temporada. No obstante, el bastetano advierte que nadie le puede descartar para las quinielas: “Al final, soy corredor, soy competitivo y seguro que algún día me caliento y voy a por la victoria”.

Su mejor temporada

El ciclista granadino, con la espina clavada de no hacer sido oro en el Mundial, termina, no obstante, contento con el presente curso. "Estoy muy, muy contento. Ha sido la mejor temporada de mi carrera deportiva. Al final, siempre se te queda alguna espina clavada, sobre todo cuando te quedas segundo en el Mundial. Aún así, estoy muy contento y con muchísimas ganas de empezar el año que viene", señala.

La Titan Desert de Arabia Saudí será un punto de partida de Valero para 2023. "Mi idea es aprovechar la NEOM Titan Desert Saudi Arabia para rodar con buen clima y empezar a hacer kilómetros para 2023. Serán cuatro días con buenos entrenamientos. La verdad es que voy con algo de incertidumbre, aunque una cosa que me tranquiliza es que en Arabia sólo hay que seguir el track y no hay demasiada navegación. Para mí va a ser una aventura muy bonita. Te reconozco que todos estos fregados me gustan. Seguro me lo paso bien", explicó.

Sin presión

"Al final, soy corredor, soy competitivo y estoy en activo. Seguro que algún día me caliento y voy a por la victoria. Es que me conozco y no sé contenerme. La idea es hacer cuatro días buenos de entrenamiento. Aprovechar también para disfrutar de la gente sin la presión de la carrera. Así puedo estar con los aficionados. Si luego puedo intentar conseguir alguna victoria, seguro que al equipo y a la organización le va bien", comentó.

"Creo que va a ser un aprendizaje para volver en otras ediciones y, si se puede disputar, pues disputarla. Sería un título muy bonito para poner en mi palmarés", concluyó