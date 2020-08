Ya no se podrá escuchar más el nombre de Peligros FS, porque el cambio en toda su estructura ha afectado también al nombre. El nuevo Sima Granada busca hacerse un nombre en la ciudad nazarí y llevar el fútbol sala más cerca de la gente. De ahora en adelante, jugará sus partidos en el Complejo Deportivo Núñez Blanca, en el barrio del Zaidín, desde donde su nuevo y flamante entrenador, Rafa García, ha valorado su fichaje, la situación del club y la incertidumbre de la temporada debido al Covid-19, entre otras aspectos.

-¿Cómo se produjo su fichaje por el Sima Granada?

-Desde la directiva del club se pusieron en contacto conmigo hace dos o tres meses para ofrecerme un puesto en el cuadro técnico. Me pareció una opción muy buena, ya que podía compatibilizarlo muy bien con mi vida, además de que es un proyecto bonito y que me ilusiona. Yo les comenté que me interesaba, que estaba barajando otras alternativas de trabajo y al final me he decantado por entrenar al Sima Granada.

-¿Cómo han sido sus primeros días en el equipo?

-Han sido bastante buenos dentro de lo que es la situación actual, ya que es un poco atípico todo. He tenido un primer contacto con el grupo, hemos trabajado en casa y, sin duda, la primera impresión es muy buena, muy positiva. Veo al grupo unido y con ganas de trabajar, que es lo importante. Poco a poco iremos avanzando, a ver si comenzamos pronto a entrenar y seguimos hacia delante.

-¿Es un paso hacia delante en su carrera?

-Por supuesto. Entrenar en España en esta categoría es todo un reto y un paso hacia delante, además de compaginarlo con mi vida, estando en mi casa, ya que he estado un tiempo en el extranjero. Esta etapa, con este nuevo proyecto y con los pasos que ha dado el club desde hace años, es una motivación muy grande.

-¿Qué tipo de juego suele desarrollar y qué le inculca a sus jugadores?

-Como entrenador considero que mi objetivo prioritario es sacar el máximo rendimiento a cada jugador. A partir de ahí, estudiamos al equipo en sí y en función de ese análisis, voy mezclando e inculcando mi filosofía, mi estilo de juego y creamos una identidad. Es lo que veo más importante, crear una identidad a partir de mi estilo de juego y las características de los jugadores.

-¿Qué ha podido ver del cambio del Sima en estos últimos meses?

-El cambio a nivel de localidad se lleva trabajando desde hace ya años, no lo he visto porque acabo de llegar, pero me siento afortunado de llegar cuando ya se ha producido. Es algo importante, ya que es bueno traer al fútbol sala a Granada, que es un sitio donde tiene mucha demanda, algo que ya se vio cuando se jugó contra el Jaén Paraíso en Copa que fue un éxito rotundo. El equipo en sí es un buen bloque, vienen trabajando bien desde hace años y estoy muy contento con ellos.

-Qué objetivos tienen, ¿el ascenso a Segunda?

-Hablar de objetivos quizás sea un poco pronto. Existen una serie de objetivos de rendimiento, pero en cuanto competición, en principio, el objetivo clave es clasificarse para el play off de ascenso. Es cierto que yo llego nuevo, que es una etapa de transición, de cambio y al final hay que ir poco a poco estableciendo nuevas metodologías y nuevas dinámicas de trabajo. Luego, ya se verá el devenir de cada partido y hasta donde se puede llegar.

-¿Con qué equipo se ha encontrado? ¿Le gusta la plantilla?

-Sí. Son jugadores jóvenes y veteranos, por lo que la mezcla de experiencia y motivación es bastante buena. El equipo se ve con ganas de empezar, tiene potencial y la mayoría son de Granada, lo que es un plus bastante importante. Así que en principio sí, es un buen aliciente tener a gente así de comprometida.

-En cuanto a la plantilla, ¿va a haber algún cambio?

-Va a haber movimientos, sí. Es una etapa de cambio y yo tengo que ver el equipo y a partir de ahí decidir. No hay nada cerrado porque se están ultimando flecos con algunos jugadores y el mercado está en altibajos con todo esto. Los equipos no sabemos cuando vamos a empezar por lo que es mejor no dar nada por sentado, pero sí que habrá cambios.

-¿Cómo cree que se desarrollará la temporada con esta incertidumbre?

-Sinceramente no lo sé, no lo sabe nadie. Es cierto que se barajan fechas de inicio. Había una para el 26 de septiembre, que se ha tenido que aplazar por los protocolos. Al fin y al cabo también velamos por la salud de todos, por lo que hay que ver como va evolucionando esta situación atípica y, a partir de ahí, iremos respondiendo y habrá que adaptarse a lo que nos vayamos encontrando.

-¿Afectó mucho el parón al equipo?

-Sin duda. Los jugadores llevan parados unos cuatros meses, por lo que el periodo de preparación es más progresivo. Es un tiempo considerable, en el cual si no se hace una metodología adecuada pueden ver afectados su rendimiento.

-¿Y el no tener público al comienzo de temporada?

-Efectivamente, al final el público es una motivación extra, es un plus para el rendimiento del equipo. Hemos estado viendo alternativas para suplir la falta de público, como es publicar el vídeo en streaming o por canal televisivo para que la gente puede verlo. También, de cara a los patrocinadores, para la gente que apoya y deja dinero en el club. Pero, al fin y al cabo, será una situación rara.

-Por último, ¿qué mensaje le manda a la afición?

-Le mando un mensaje de positivismo y de motivación, espero que todo se aclare y que todo se vaya desarrollando para bien en el tema de la pandemia y que si se puede finalmente contar con público, que apoyen lo máximo porque son un motivo vital para seguir creciendo.