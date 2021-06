Óscar Fernández-Arenas: "De haber logrado el ascenso, habríamos podido salir en ACB"

El presidente del Fundación CB Granada, Óscar Fernández-Arenas, ha atendido a Granada Hoy para hacer balance de la temporada de la entidad en todos los aspectos. Un año en el que se estuvo a tan sólo un partido de devolver a la ciudad a la ACB pero del que se muestra muy orgulloso

-Ha pasado más de una semana desde el duelo ante Breogán. ¿Qué balance hace de la campaña y que sensaciones le quedan?

-Mis sensaciones son excepcionales y maravillosas. Creo que en un año que era tan complicado, con tanta incertidumbre por desconocer qué podría pasar y sin público, llegar hasta el último partido para nosotros fue un premio descomunal al trabajo de estos nueve años. Estoy muy contento porque he visto otra vez a Granada con ganas de baloncesto. En dos horas en los play off se agotaban las entradas, las empresas me llamaban y me ofrecían ayuda sea para LEB Oro o ACB y eso la verdad es que es precioso. Tengo la espalda anchísima de las felicitaciones por el trabajo realizado y muy contento por todo lo que ha hecho el equipo técnico en un año tan difícil.

-Para completar la temporada, un brote de Covid-19 en en la plantilla. ¿Ha sido la más dura desde que puso en marcha este proyecto?

-Ha sido dura porque el equipo estaba jugando muy bien pero no estaba arropado por nuestro público pero también estar 44 días parados sin poder disputar un partido que eso nunca nos había pasado. Lo que sí ha quedado claro es que el respaldo de la gente ha sido espectacular pero también el de las empresas granadinas, que se están portando con el deporte de manera excepcional. Lo que sí me han hecho ver es que puede haber dos equipos de élite en la ciudad.

-¿Qué cree que falló en la final ante Breogán para no ascender?

-Sigo pensando que llegamos con las reservas justísimas. Han sido dos series muy duras, sobre todo la de Coruña que nos costó mucho sacarla adelante. Me cabe la duda en el último partido de si a varios jugadores les estaba afectando físicamente el Covid-19 que luego se confirmó. Estoy orgulloso de cada uno de los jugadores porque los he visto jugar cojos y hacer 19 puntos o no poder con su cuerpo y prestarse para jugar como Edu Gatell con una rotura de fibras, que se esforzó para jugar en el tercer partido de la final aún sabiendo que podía lesionarse más gravemente. Quizá nos faltó fondo de armario porque con Gatell en plenitud y Joan Pardina en forma, otro gallo hubiera cantado. Sobre todo porque las otras eliminatorias no habrían sido tan exigentes físicamente y se podían haber repartido mucho más los minutos. Es una pena que no compitiésemos por toda la ilusión que se había creado.

“Las empresas granadinas me han hecho ver que puede haber dos equipos de élite en la ciudad”

-¿Tenían capacidad para afrontar los más de dos millones de euros que exige la ACB para formar parte de ella?

-A día de hoy esa capacidad la teníamos. Las empresas se habían volcado porque su respuesta había sido magnífica y la relación con todos los partidos políticos es muy buena. La Junta de Andalucía también había mostrado su respaldo a que el equipo estuviese en ACB y puedo asegurar que, de haber logrado el ascenso, habríamos podido salir en ACB.

-¿Está el Fundación CB Granada preparado para ascender a la Liga Endesa?

-Ya se había trabajado algo para mejorar la estructura en caso de haber dado el salto y este próximo año una de las cosas previstas es profesionalizar el club todavía más. El objetivo es tener esa dinámica de entidad bien estructurada para cuando se produzca el ascenso y poder estar preparados. Y más, sabiendo que la ciudad de Granada está preparada económicamente para poder estar en ACB.

-¿La ciudad le pide ACB?

-En su día dije que Granada, como mínimo, es una ciudad de LEB Oro pero está claro que es de ACB. Pero también hay que ser conscientes que la próxima temporada en la categoría habrá equipos como Estudiantes y Gipuzkoa Basket y otros como Coruña o Palencia tendrán el objetivo de ascender. Nosotros vamos tratar de tener una buena plantilla para estar lo más arriba posible en la clasificación.

-¿Cómo van los trámites para convertir el club en SAD o ahora mismo, al no ser necesario, lo tienen aparcado?

-Ya se estaba trabajando en ello pero no era una obligatoriedad para poder jugar en la ACB porque el Consejo Superior de Deportes da un margen de dos años para la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Ya se había barajado pero lo importante en este sentido era tener el presupuesto mínimo de dos millones y medio de euros que lo teníamos para haberlo presentado, los 488.000 euros en concepto de valor de participación que también se estaban tramitando y la auditoría, que ya lo habíamos hablado con la empresa con la que trabajamos para que la ACB comprobase nuestras cuentas.

"Ya lo dijimos en su momento, devolveremos a los abonados el dinero de la parte proporcional por los partidos que no hayan visto"

-A nivel económico, ¿cómo se encuentra la entidad tras una temporada tan dura?

-No nos podemos quejar. Estamos pendientes de cobrar la subvención de esta temporada, tal y como nos dijo el alcalde y de la que aún no hemos cobrado nada, y algunas cosas que faltan por abonar a nivel institucional y empresarial pero muy poco. La situación económica del club es muy buena y queremos cerrar ya la temporada en ese aspecto y una vez que se haga, tramitar la inscripción en LEB Oro y comenzar a ver jugadores para incorporar como estamos haciendo ya junto a Pablo Pin, que seguirá como entrenador. El hecho de que se esté celebrando en la ciudad el Campeonato de España júnior hace que estén aquí muchos agentes con los que habitualmente trabajamos y en un café se saca más que en una llamada telefónica.

-La afición demostró en los 'play off' estar con el club. ¿Qué van a hacer con el dinero que aportaron los abonados que no han podido disfrutar de la totalidad de los partidos de la campaña?

-Ya lo dije en la presentación de la campaña de abonados. Devolveremos el dinero de la parte proporcional que no hayan visto, o haremos descuento en el siguiente abono o bien que ese dinero lo puedan adquirir en ropa del club. Existe otra posibilidad y es que lo donen a la Fundación CB Granada como ha sido la respuesta de mucha gente que ha mandado correos electrónicos, escrito por redes sociales o me lo han dicho personalmente. Estamos muy agradecidos porque sabemos lo duro que ha sido para todos. Estamos deseando volver a la normalidad y el hecho de que la temporada haya, al menos, un 70% en los pabellones es una alegría para nosotros. Nos gusta cumplir lo que prometemos.