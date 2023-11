La Asociación Española de la Prensa Deportiva en Granada celebra una gala muy mundialista

La marchadora de Orce María Pérez y la futbolista de Huéscar Esther González, ambas campeonas del mundo –la primera por partida doble– fueron las grandes protagonistas de la trigésimo primera edición de la Gala del Deporte que organiza la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada (AEPD) y que fue presentada por el periodista Pedro Lara. El auditorio de la Caja Rural de la capital volvió a ser escenario de una ya tradicional ceremonia tras su celebración, la pasada edición, en Baza con motivo de designación de la localidad bastetana como Ciudad Europea del Deporte durante el año 2022.

Fue precisamente el tramo final de la gala deportiva granadina el momento más brillante del acto, con la entrega del Premio a la Mejor Deportista Femenina de 2023 que compartieron, como no podía ser de otra manera, las dos campeonas del norte de la provincia. Tuvo que ser un familiar de Esther González la que recogió el premio debido a que la oscense aún se encuentra en Estados Unidos, donde recientemente se proclamó son su equipo, el Gotham FC, campeona de la NWSL (la liga de fútbol femenino estadounidense) gracias, precisamente, a un gol suyo en los últimos instantes de la final. Esther González se proclamó campeona del mundo el pasado verano con la Selección española de fútbol femenino en el Mundial que se disputó en Australia y Nueva Zelanda.

El gran éxito de María

Quien no faltó a la cita fue María Pérez. La marchadora llenó las páginas deportivas de toda España cuando se proclamó campeona del mundo por partida doble durante los pasados Mundiales de atletismo celebrados en Budapest. La atleta de Orce, tras pasar un 2022 un tanto complicado, llegó a la capital húngara dispuesta demostrar que aún tiene mucho futuro por delante y lo hizo a lo grande, pues subió a lo más alto del podio hasta en dos ocasiones tras imponerse en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha. María Pérez recogió su galardón de manos de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

La campeona mundial, que se encuentra lesionada, declaró que “no me quería perder esta gala porque me siento acogida allá por donde voy pero en Granada es más especial”. María hizo hincapié en que “para contar con grandes hay que cuidad la base”. Por último manifestó que “estoy muy orgullosa de ser granadina porque Granada no es sólo deporte sino que es arte y cultura porque vivimos en una provincia donde todo se une porque lo tenemos todo”.

Precisamente, en los éxitos de la bicampeona del Mundo de marcha tiene mucha ‘culpa’ su preparador, Jacinto Garzón, que recibió el premio al Mejor Entrenador, un reconocimiento muy merecido tras una trayectoria larga y a su dedicación a la marcha en su Guadix natal, una localidad que se ha convertido en un centro nacional de esta modalidad atlética.

Más atletismo

En esta edición, el Premio al Mejor Deportista Masculino lo recibió Dani Rodríguez. El atleta de Casanueva no ha pasado desapercibido este año al proclamarse campeón de España en pista cubierta en los 60 metros. Otro de los galardones que no admitía discusión alguna fue el Premio al Mejor Club, que fue a las vitrinas del Granada CF. El club rojiblanco protagonizó una temporada 2022-2023 fantástica al lograr el ascenso a la máxima categoría nacional de sus equipos masculino y femenino, éxito que, además, estuvo aderezado con el ascenso del Recreativo a la Primera RFEF. El diputado de Deportes, Eric Escobedo, entregó el galardón a Juan Antonio Milla y Roger Lamesa, entrenadores del ‘Recre’ y el cuadro femenino, respectivamente.

El recuerdo a Francis Molina, fallecido recientemente, fue uno de los momentos más emotivos

El mejor deportista con discapacidad de 2023 a juicio de los deportistas deportivos granadinos fue Francisco Javier Aguilar Amoedo, que se proclamó subcampeón del mundo de paraescalada en la ciudad suiza de Berna, donde el deportista de Monachil con discapacidad visual sólo fue superado por el japonés Sho Aita.

Entrañable fue el momento en el que una de las grandes figuras de todos los tiempos del deporte granadino subió al escenario a recoger el Premio Leyenda del Deporte. Roberto Casares, que fuera durante mucho tiempo el mejor palista de España en las filas del mítico club La General, atesora ‘infinidad’ de títulos tanto a nivel de club como en competiciones individuales.

Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos de la Gala se vivió al comienzo, cuando Pedro Lara recordó la figura de Francis Molina, fallecido recientemente. Tras proyectarse unas imágenes del jugador de squash, el presentador entregó un ramo de flores a Nana, su mujer.

Otros reconocimientos

Los asistentes a la ceremonia echaron la vista atrás cuando se entregó el galardón Historia viva del deporte granadino a Paco Martínez. El futbolista granadino ya retirado, formó parte del FC Barcelona que ganó la Recopa de Europa en 1979 ante el Fortuna de Dusseldorf en una recordada final jugada en Basilea.

Por su parte, el entrenador del Covirán, Pablo Pin, recibió el Premio de la AEPD Granada en reconocimiento a su trayectoria al frente del equipo de baloncesto, al que ascendió desde la Primera Nacional hasta la Liga ACB, algo que ningún técnico ha conseguido en España.

Una de las novedades de la Gala del Deporte estuvo en la entrega de los Premios Diputación de Granada, que recibieron la atleta Una Stancev, campeona de España de salto de altura; el club de balonmano Ciudad de Granada, que firmó el ascenso a la División de Plata femenina; y la Federación Española de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, que tiene su sede en Granada y que ha cumplido 60 años desde su creación.

El programa de la gala deportiva tuvo su momento musical con la actuación de Estela Trujillo, una artista granadina que se está abriendo paso con éxito en el mundo del denominado flamenco urbano.

En cuanto al resto de reconocimientos, el karateca Álex Jiménez, campeón de Europa júnior en +76 kilos, y la tenista, también júnior, Ariana Gueerling, campeona continental de la categoría, fueron los ganadores de los premios Promesa masculino y femenino, respectivamente. A su vez, Juan Pablo Visciarelli se hizo acreedor a la distinción especial por su trayectoria deportiva en el mundo del arbitraje. El colegiado de balonmano se retira tras 20 años en activo.

El Premio Deporte Universitario lo recogió Andreea Glodeanu por proclamarse campeona de España de taekwondo universitario, mientras que el Premio Deportes de Invierno fue a parar a Ana Alonso, medalla de oro junto a Oriol Carmona en la prueba de relevo mixto de la Copa del Mundo de esquí de montaña.

Homenajeados

El resto de homenajeados en el transcurso de la Gala del Deporte de Granada fueron el Instituto de Educación Secundaria Hermenegildo Lanz (Formación en el Deporte), el piloto de rally Pedro David Pérez (Motor); Álvaro Hernández, José Ortega, Víctor Rivas y Francisco Moreno (Premio Ayuntamiento de Granada a los Valores del Deporte, otra de las novedades del acto); y el Ayuntamiento de Lanjarón (Promoción del Deporte).

Como es tradicional, la foto de familia de los ganadores puso colofón a una brillante ceremonia en la que los protagonistas fueron los deportistas que han llevado por todo lo alto el nombre de Granada durante todo el presente año que está llegando a su fin.