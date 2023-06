Gójar, última prueba del Circuito del Gran Premio de Fondo de Granada antes del parón veraniego

La localidad granadina de Gójar acoge este domingo la última prueba del XXXVI Gran Premio de Fondo Diputación ‘Universo Lorca’ antes del parón veraniego. Desde las 10:00 horas, los runners desafiarán las altas temperaturas previstas, que rondarán en el momento de la salida los 26 grados centígrados pero que irán en aumento.

La ‘XXXIV Prueba de Fondo Río Dílar’ tendrá la salida y la meta en el Recinto Ferial del municipio gojareño. Los atletas participantes deberán afrontar un duro recorrido con constantes subidas y bajadas para terminar en la recta final en la parte más dura previa al descenso hacia la línea de meta. Sin duda, un recorrido ‘rompepiernas’ al que habrá que sumar el calor que hará que provocará que los corredores se tengan que hidratar constantemente en los distintos puntos de avituallamiento que ha previsto la organización, que corre a cargo del Ayuntamiento de la localidad junto a la Diputación de Granada.

Inscripciones

Los atletas que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar en la prueba, comunicándolo hasta media hora antes de la misma, adquiriendo el dorsal solidario, por el que deberán de abonar la cantidad de 10 euros. El inscrito en esta modalidad correrá con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer, no llevará chip y asumirá el hecho de no optar a ningún premio, ni trofeo, aunque sí tendrá derecho al resto de servicios. Al no ser cronometrado no aparecerá en las clasificaciones de las mismas. Dicho pago será íntegramente destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.

Asimismo, se establece un dorsal cero en la prueba para todas aquellas personas que, sin participar, quieran colaborar con la asociación con una aportación voluntaria, entregando dicha aportación a la organización local para su ingreso.

El control de la prueba se cerrará dos horas desde el inicio de la prueba y al final de la misma habrá diversas degustaciones de bebidas a todos los participantes por gentileza de las firmas colaboradoras, además de un servicio de ludoteca para todos los inscritos al Circuito presentando el dorsal que comenzará media hora antes de la salida. Por último, para los 650 primeros que finalicen la prueba tendrán un bolsa del corredor por cortesía del Ayuntamiento de Gójar.

Últimas pruebas

Tras esta prueba, el Circuito Diputación se tomará un receso con motivo del verano para evitar el calor. La siguiente carrera tendrá lugar 17 de septiembre con la Media Maratón del Melocotón de Guadix sobre 21 kilómetros. Posteriormente, en octubre los atletas visitarán Almuñécar, Trevélez y Santa Fe, todas ellas carreras de 10 kilómetros, para dar por concluido el Circuito.