El granadino John Carter defenderá el cinturón nacional del superpluma ante el ilicitano Juanfe Gómez

Además, el próximo 30 de noviembre en Barcelona tendrá su primera piedra de toque con su próximo combate a cuatro asaltos (aún sin rival) antes de empezar a preparar la defensa nacional. El de Almanjáyar se ha hecho de rogar, ya que su última vez en el ring tuvo lugar el 29 de junio en Armilla con victoria sufrida ante el venezolano Sandro Hernández , pero el cartel para su regreso no podía ser más atractivo.

José Manuel López Clavero pierde ante David Soria en Pamplona

José Manuel López Clavero (13-14-1, 3 KO), madrileño afincado en Granada y uno de los estandartes del boxeo local, no vivió un buen fin de semana en Pamplona donde perdió a los puntos ante David Soria (8-0, 2 KO) por decisión unánime. No tuvo su noche López Clavero que ya el día anterior no había dado el peso para esta eliminatoria del Campeonato de España del peso superwélter y que acabó claudicando ante un Soria que se llevó el combate disputado en el Pabellón Anaitasuna con un claro 80-72 en las cartulinas. El púgil con residencia en Granada pierde así por el momento la opción de ser aspirante al cinturón nacional y de coronar una carrera muy trabajada.