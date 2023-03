Ignacio Fontes: "El título nacional de Madrid me ha generado mucha ilusión y confianza"

Ignacio Fontes, actual campeón de España de 1.500 en pista cubierta, busca en el Europeo de Estambul subirse al podio como ya hiciera en la categoría sub 23. El granadino junto a Dani Rodríguez serán los representantes de la provincia en el campeonato continental que se celebra desde jueves en Turquía.

¿Cuanto entrena a la semana?

Respecto a los entrenamientos, trabajo todos los días, siendo sesión doble alrededor de tres a cuatro días de la semana. Depende de la época. Por ejemplo, a principios de temporada son más intensos y me centro en hacer kilómetros, trabajo de fuerza y prevención. Conforme se acercan las competiciones la carga se reduce para evitar riesgos.

¿Le supone la pérdida de mucho tiempo libre y ocio con amigos o familia sus entrenamientos?

Sí que tengo que ir corriendo a los sitios y hacer malabares para cuadrar mi vida personal con el deporte, pero el atletismo en este aspecto me ha dado mucho y, a pesar de haberme perdido momentos importantes, no siento que sea una pérdida. En la vida hay que elegir, y yo siempre he tenido el apoyo de los míos cuando decidí seguir este camino. Por ejemplo, estoy necesitando más tiempo para terminar mi carrera de Medicina, pero 'más vale pájaro en mano que ciento volando' y soy consciente de que no puedo llevar todo para adelante igual que cualquier otra persona. Poder hacer deporte profesional tiene fecha de caducidad y a mí me está dando cosas que no hubiera vivido en otra vida que no sea esta.

¿Su objetivo esta temporada es lograr la mínima para los Juegos Olímpicos de París?

La clasificación comienza el 1 de julio, y hay dos vías de acceso. En mi caso, la marca mínima es 3.33:50. El sistema de puntos de la Federación Internacional se aplica desde los Juegos Olímpicos de Tokio. Las cinco mejores carreras que haga son las que se sumarían para hacer la puntuación media. Su importancia es relativa, y algunas te dan más puntos que otras. Yo espero realizar la marca mínima, pero es muy complicada y la Federación apuesta más por un sistema como el de la ATP, por ejemplo. Sólo pueden ir tres atletas por prueba de cada país y el nivel es muy alto. Mi objetivo es quedar en el podio en el próximo Campeonato de España de 2024 y ganarme así una plaza.

¿Qué supone para usted el reciente título de campeón de España en 1.500?

Se trata de un Campeonato de España y a la medalla que conseguí en él siempre se le da la importancia que tiene, aunque sí que es verdad que el nivel de estrés y de nervios no es el mismo que un Europeo. Sí que me ha servido para reafirmar que estoy entrenando bien, pero especialmente me he demostrado a mi mismo que soy capaz de realizar un cambio de ritmo fuerte a falta de 600 o 800 metros de la meta, táctica que utilicé por primera vez. En otras competiciones no me había creído capaz de eso, pero me he dado cuenta de que sí y me ha generado mucha ilusión y confianza, además de desbloquearme un miedo que tenía a nivel mental.