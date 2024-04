Kwan Cheatham: "La afición es un factor diferencial para nosotros en el Palacio de Deportes"

Quedan seis jornadas para que acabe la temporada regular en la Liga Endesa y el Covirán Granada está en una buena posición para mantener la permanencia. Kwan Cheatham, uno de los jugadores más importantes en la plantilla rojinegra, reconoce que "estamos bien, ya que a pesar de la derrota en Andorra seguimos dependiendo de nosotros mismos". El ala-pívot cree que "estamos en un mes muy completo con el partido ante el Valencia Basket y dos de los encuentros más importantes de la temporada contra Palencia y Breogán".

El estadounidense ha multiplicado su rendimiento en los dos últimos partidos, sobre lo que declara que "me encuentro bien pero este es un deporte de rachas, tanto buenas como malas. Me mantengo bien y no he cambiado nada, por lo que espero acabar la temporada jugando a buen nivel".

Sobre el próximo rival del cuadro entrenado por Pablo Pin, el Valencia Basket, Kwan Cheatham explica que "es un rival que juega Euroliga, por lo que es capaz de ganar a cualquiera. Será un partido complicado pero jugamos en casa y lo afrontamos con optimismo". El ala-pívot italo-americano subraya que "es cierto que al haber cambiado de entrenador no saber qué tipo de jugadas van a hacer y el scouting será diferente, pero hemos jugado ya dos veces contra ellos".

Por último, el jugador rojinegro manda un mensaje a la afición: "Queremos que vengan y nos sigan apoyando. Nosotros no nos vamos a rendir nunca y la afición es un factor diferencial en nuestros partidos como local. Espero que el Palacio esté a reventar".