El Covirán Granada acudirá al mercado obligado tras la lesión de Cristiano Felicio

El Covirán Granada tiene un serio problema. Con Dejan Todorovic sin estar recuperado de su problema en el sóleo y con Luke Maye baja entre dos y tres meses, la lesión de Cristiano Felicio ha trastocado todos los planes de los rojinegros. De los cuatro fichajes realizados el pasado verano, tres han caído lesionados. Una situación que preocupa, y mucho, a Pablo Pin.

“No es la mejor situación”, declaró este lunes el técnico del cuadro granadino, que también es el director deportivo de la entidad. Ello va a obligar a firmar a un jugador y mover ficha con respecto al ‘temporero’ Prince Ali. Pin reconoció que “íbamos a acudir al mercado tras la lesión de Maye pero con la de Felicio todo cambia”. En concreto, desveló que la intención del club es que Ali “siga hasta final de temporada porque estamos muy contentos con él”, lo que hará que se busque un interior para suplir al pívot brasileño.

Al mercado

La mala suerte se ha cebado con el cuadro presidido por Óscar Fernández-Arenas, que tendrá que hacer un esfuerzo para reforzar al equipo. Aunque se está a la espera de conocer el alcance de la lesión del center carioca, todo hace indicar que se puede perder el resto de la temporada por su problema en la rodilla. De hecho, salió en muletas de la cancha el pasado sábado. Si se confirma el diagnóstico, la intención es contratar a un interior pero “no vamos a fichar ya. Es la realidad que tenemos y tenemos que elegir bien. Tenemos una sola bala y la tenemos que gastar de la mejor manera posible”.

La entidad rojinegra tiene claro que no fichará con prisas

Sobre Felicio, manifestó que “no sabemos exactamente lo que tiene aunque su inflamación es muy grande. Podría ser menisco o ligamentos pero es un jugador muy grande, con mucho peso, y a poco que sea, estará un tiempo fuera”. Acudir al mercado no será fácil porque “compites contra muchos factores”. En principio, se está mirando la G-League, una liga promocionada y organizada por la NBA de donde están saliendo jugadores que compiten en China, Japón o Corea pero no será fácil”.

Lo que sí tienen claro los responsables del Covirán Granada es que no quieren entrar “en urgencias y firmar con prisas y que finalmente no sea el perfil que queramos. Encontrar a un jugador como Felicio, que es un muy buen jugador, es muy complicado sustituirle por no decir casi imposible”.