El Covirán Granada baja los brazos en Andorra y cosecha una nueva derrota a domicilio

El Covirán Granada sigue con su mala racha lejos del Palacio de Deportes tras caer en Andorra por veintiséis puntos de ventaja (88-62), en un partido en el que no estuvo fino en ataque y tras una horrorosa segunda mitad. El bajo rendimiento de jugadores importantes como Cristiano Felicio y Will Barton y los problemas para atacar la defensa andorrana, impidieron que los granadinos lograran una victoria que le podía haber dado cierta tranquilidad.

Los de Pablo Pin salieron a la cancha conscientes que tras las derrotas de Obradoiro y Palencia, de ganar darían un paso de gigante para su salvación. Y pese a que comenzaron perdiendo, un parcial inicial de 0-5 con triple incluido de Kwan Cheatham permitió a los rojinegros comenzar a mandar en el partido. A los locales les costó anotar gracias a la buena defensa de su rival, que contó con Jacob Wiley como el hombre más importante. El ala-pívot anotó diez puntos de manera consecutiva llevando a su equipo a ponerse seis puntos arriba.

Atascados

Sin embargo, con 8-13, el Covirán se atascó en ataque. Le costó mucho tener fluidez en cancha delantera y llegó a apurar en exceso sus posesiones, con lanzamientos en muchos casos forzados, que no anotaron. Eso lo aprovecharon los pupilos de Natxo Lezkano que le endosaron un parcial de 10-3 que le permitió voltear el resultado, obligando a Pablo Pin a pedir tiempo muerto a 1:03 del final del primer periodo. Y eso que los del Principado no estaban nada acertados desde más allá de 6,75 (0 de 6). Pero Andric estrenó el casillero de triples de los andorranos para dejar un 21-17 tras los diez primeros minutos de partido. El dominio local del rebote (13-5) y los 16 puntos anotados en la pintura, muchos de ellos tras segundas oportunidades, marcaron la diferencia.

El segundo cuarto no comenzó nada bien. Los granadinos siguieron teniendo muchos problemas para atacar con fluidez con cierta claridad. Y es que desde que Valtonen anotó un triple sobre la bocina, tan sólo anotaron un tiro libre por parte de Jonathan Rousselle. Una mala racha que rompió David Kramer tras un parcial de 15-4. Y eso que aún no había aparecido Jerrick Harding, que comenzó a carburar empezando con un triple para poner por delante al Morabanc nueve arriba (28-19).

Reacción

Wiley, autor de diez puntos de los 21 de su equipo, inició un parcial de 0-6 en el que Lluís Costa tuvo un gran protagonismo en la dirección además de asistir y anotar. Harding, con cinco puntos seguidos, permitió a Andorra alcanzar una renta de diez, bajando así los ánimos de los rojinegros. Pero una defensa alternativa planteada por Pin ahogó a los de Lezkano. Gracias a dos triples seguidos de Cheatham y Valtonen, más un tiro libre del primero, volvieron a meter al Covirán en el partido antes del descanso, al que se llegó tres abajo (35-32) pero con la sensación de que había que mejorar mucho el trabajo en el rebote para tener opciones de ganar. Además de aumentar el porcentaje de acierto en tiros de campo pues se fueron a vestuarios con un pobre 30%.

Tyson Pérez arrancó la segunda mitad con una canasta pero los primeros minutos tras el descanso no fueron en los que mejor baloncesto se vio. Un parcial de 8-0 hizo que Andorra alcanzara su máxima ventaja, once puntos, tras un mal inicio de tercer periodo por parte de los de Pin. Casi cuatro minutos tardaron en anotar. Fue Cheatham pero cada ataque costaba un mundo ya no sólo anotar sino, simplemente, encontrar a un hombre liberado. Demasiado bote para hincarle el diente a la defensa andorrana.

Sin soluciones

Desde el banquillo se trató de buscar soluciones con la entrada de Rousselle haciendo pareja con Costa en la dirección. En pista trasera se pusieron en zona pero las sensaciones no eran buenas. La renta casi siempre rondó los diez puntos pero un triple de Rousselle y una técnica a Okoye tras falta a Pere Tomàs, acercó a cinco a los visitantes con Felicio, que no está para mucho, y Wiley en pista. Un intento de reacción que quedó en poca cosa pues finalmente se terminó el tercer cuarto nueve por detrás (55-46) tras un parcial global de 20-14.

En los últimos diez minutos de partido, el Covirán trató de sorprender a su rival con una defensa zonal 2-3 pero Tobias Borg, tras un 3+1, llevó a su equipo a alcanzar la máxima renta, trece puntos, que provocó que Pin parara el partido porque su equipo era incapaz de anotar. Con Barton desaparecido, el técnico granadino se empeñó en dejar en cancha a Felicio y Tomàs teniendo en el banquillo a Cheatham y Valtonen.

La debacle

Se llegó a estar diecisiete abajo (70-53) llegándose a hacer cuatro cambios de una tacada. Pero Pin no dio con la tecla ni con un tambor. Los puntos fueron cayendo de bando local con un Jean Montero y Maric en plan estelar que permitieron, ya no sólo ganar el partido, sino desesperar a Pin y ganarle el average. Una gran oportunidad perdida para haber metido a un equipo más en la pelea no por no bajar pero la realidad fue que salvo en el inicio, el Covirán no tuvo opciones de ganar y fue inferior. Se bajaron los brazos y eso fue lo más preocupante.