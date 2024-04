Pablo Pin: "No creo que Andorra sea mejor que nosotros, tenemos un nivel parecido"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, tiene claro que esta próxima jornada puede ser clave para el futuro de su equipo en la Liga Endesa. Tras la victoria ante el Joventut de Badalona, este domingo viaja a Andorra al que pueden meter en la pelea por no descender en caso de vencer en el Principado. Y es que el preparador granadino considera que ganar “supondría dar un paso muy importante”. Y lo justificó indicando que si vencen, podría terminar la jornada sacándole dos victorias a Obradoiro, al que le tiene ganado el average, y dos a Breogán en caso de que pierda ante Palencia. Ambos duelos se disputan el sábado, por lo que cuando los rojinegros salgan a la cancha del Pavelló del Gobern conocerán el resultado. No obstante, Pin esa vez si quiere que venza Palencia aunque no cree que la cita ante los andorranos “sea una final”.

Sobre los de Natxo Lezcano apuntó que “no pienso que Andorra sea mejor que nosotros, al menos somos un equipo de un nivel parecido”. En su argumentario expuso que “fuimos capaces de ganarle aquí en casa y con bajas. Esperemos hacer un partido muy serio porque ellos en su campo juegan muy bien y no nos vale hacer cuentas. Dependemos de nosotros mismos y debemos ir de uno en uno y sumando todo lo que podamos para salvarnos”.

En cualquier caso, el entrenador del Covirán Granada tiene claro respecto a los andorranos que “esa sensación de haber estado siempre fuera de descenso y, de pronto, verte en esa lucha por no bajar no es fácil de gestionar” si bien, reconoció que “Andorra es un equipo que se va a salvar aunque seguramente este partido lo tengan marcado con una x porque luego tiene calendario bastante difícil”. Pero son sus jugadores lo que le preocupa al granadino, que ha tenido durante la semana un problema de salud con Christian Díaz, con fiebre, y dependerá de su estado su participación o no en el choque.

Convocatorias

Sobre las rotaciones en la convocatoria al contar con trece efectivos en su plantilla, declaró que “hablamos con Germán Martínez que fue el descartado y esa es una situación que se da en el baloncesto profesional y hay que normalizarlo más”. De hecho, puso varios ejemplos como el de Rubén Guerrero que “es un jugador que ha participado en las ventanas FIBA y que juega menos minutos de media que Germán; o Pol Figueras, que es un jugador de 15 de media de valoración en LEB Ooro y no juegan nunca, o Edgar Vicedo, que el año pasado tuvo una media de 10 puntos anotados y tampoco participa”. Y es que para Pin “el que haya jugadores que, en este nivel, se queden sin jugar no es tan raro como parece. Sí es cierto que conmigo no suele pasar pero tenemos trece jugadores y alguno se tiene que quedar fuera”. Aún así, sí manifestó que “mi idea es que no sea siempre el mismo componente pero ya iremos viendo durante la semana y se valorará”.

Cuestionado por la racha sin ganar lejos del Palacio de Deportes, en concreto desde el pasado 23 de diciembre, indicó que “muchas veces se hace mucho ruido con el tema de ganar fuera pero aquí lo que interesa es asegurar los partidos de tu liga y, sobre todo, alguno en casa. Para nosotros no supuso un trauma no haber ganado al Baskonia, en Málaga, al Joventut o en Barcelona porque lo normal es que pierdas pero claro que le damos mucho valor haber ganado en Valencia. Entonces si has podido ganar en Valencia, ¿por qué no puedes ganar en otros sitios?”.

Barton y su adaptación

Respecto a Will Barton dijo que “está en su proceso de adaptación. En la NBA, al jugar tantos partidos, no se le da tanta importancia a perder un partido y le ha sorprendido mucho el nivel de intensidad al que estamos jugando por intentar conseguir el objetivo de la permanencia. En ese sentido, le costando un poco pero tiene muy buena actitud y hay que ayudarle en todo lo posible”.

En cuanto al cambio de rol en las últimas jornadas con la llegada de Jacob Wiley y Malik Dime que ha hecho que Cristiano Felicio pase a un papel secundario, Pin dijo que “debe estar preparado para todo y si ahora juega menos, lo importante es el objetivo colectivo y eso es lo que realmente hace a un jugador grande”.

Por último, sobre el calendario que le espera con las visitas a Andorra y Palencia y los duelos en casa ante Valencia y Breogán, resaltó que “son partidos donde tenemos que optar a sumar porque sino no nos podremos salvar”, sentenció.