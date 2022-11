El Ayuntamiento de Granada recibe a la organización del Campeonato del Mundo

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recibió a los integrantes del Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa para Discapacitados que desde el pasado domingo se disputa en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Granada. Al acto acudieron, Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, y Petra Sörling, presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, y el presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado.

Durante la recepción, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recordó la “experiencia que tiene Granada en la organización de grandes acontecimientos deportivos” y habló del “prestigio que supone para nuestra ciudad albergar este campeonato”. Cuenca destacó el “compromiso de Granada con el deporte paralímpico, ya que fue la primera ciudad de España que contó con una estructura desde el Ayuntamiento dedicada específicamente para la promoción del deporte paralímpico”.

Un ejemplo

El alcalde de Granada afirmó que “por encima de todas las cuestiones económicas y de la repercusión mediática que tiene el evento, que ambas son muy importantes, me gustaría destacar el ejemplo de vida que dan los deportistas discapacitados” y cerró su intervención señalando que “hacer deporte es trabajar en educación y en valores”.

Por su parte, Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, que firmó en el libro de oro de la ciudad, felicitó a las federaciones internacional y nacional de tenis de mesa y al Comité Paralímpico Español por la organización del Mundial. “He hablado con los deportistas y me han dicho que estos son los mejores campeonatos del mundo de la historia e incluso me ha comentado que están por encima de la organización de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020”, afirmó el máximo responsable mundial de los Juegos paralímpicos. Petra Sörling, presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, insistió en que “este Campeonato es el mejor de la historia y ya no sólo por el éxito deportivo, sino también por el compromiso con la educación y la sostenibilidad que se ha tenido. Sin duda, todo ello va a reforzar la imagen de Granada a nivel mundial”.