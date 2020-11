Pablo Pin: “Ahora nos vienen tres partidos complicados para cerrar la primera vuelta”

A Pablo Pin los planes de esta semana se le han caído tras la destitución de Curro Segura en el Real Betis. El Covirán Granada quería disputar un encuentro amistoso hoy, pero finalmente no se disputará. Por tanto, tendrá diez días para preparar el choque ante Alicante de la próxima jornada que cataloga como “nada fácil” por el cuadro alicantino “está jugando muy bien y nos va a exigir mucho”.

No obstante, y pese a que reconoció que el parón de la competición “a los entrenadores no nos gusta” y que él “prefería no parar”, señaló que el descanso “mentalmente viene bien. Desde que empezamos la temporada lo máximo que hemos parado ha sido día y medio”. Por tanto, aprovechará los próximos días para “mejorar ciertos aspectos del juego e introducir cosas nuevas que en una semana ‘normal’ no nos da tiempo”.

Duro calendario

Y es que al cuadro nazarí le restan tres partidos en la primera vuelta “muy complicados ante Alicante, Palma y Castellón”, por lo que Pin considera que “quizá estos encuentros nos ofrecer una muestra del nivel que tenemos aunque, pase lo que pase, no será el nivel en el que estaremos dentro de un par de meses”.

Díaz y 'Borto'

Respecto a Christian Díaz, que se lesionó ante el Girona, apuntó que “está con dolor y hay ciertos movimientos que puede hacer, así que dentro de lo que cabe ha sido más susto y dolor. Lo importante es que los ligamentos no están afectados”. Y por lo que se refiere a Alejandro Bortolussi, que dio positivo por coronavirus, avanzó que “ha tenido varios síntomas un par de días fiebre y, sobre todo, sensación de cansancio. Le hemos proporcionado una bicicleta estática además de material y cuando él se ha encontrado bien, ha entrenado en casa tratando que el impacto del Covid-19 sea el menor posible. Se le hará su prueba el lunes y en función del resultado, si da negativo, entrenará con el grupo por la tarde”.