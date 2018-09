La reedición de un clásico

De un lado, el mayor competidor del circuito, que sobrevivió al torneo sólo gracias a su inquebrantable espíritu. Enfrente, el tenista de rendimiento más sólido del torneo: Rafael Nadal y Juan Martín del Potro protagonizarán hoy (22:00) una semifinal del Abierto de Estados Unidos que promete drama y tensión desde el primer servicio.

El español, campeón defensor y máximo favorito al título, y el argentino, tercer preclasificado y ganador en Nueva York en 2009, llegaron al estelar choque de esta noche, una reedición de la semifinal del año pasado, por diferentes caminos pero con la misma certeza: deberán jugar al máximo nivel si pretenden superar el último obstáculo antes de la final del domingo.

Nadal es consciente de que hasta ahora no rindió en el US Open al máximo de sus posibilidades y que podría haberse despedido antes, ya sea ante el ruso Karen Khachanov en la tercera ronda o en el épico choque de cuartos ante el austriaco Dominic Thiem, cuando ganó "porque la moneda cayó" para su lado, según sus propias palabras.

Por eso sabe que ante Del Potro no será suficiente si no mejora su tenis, más allá de que a partir del tercer set ante el austríaco se estuvo acercando a su mejor versión. "Será un gran desafío. Es un partido en el que los dos nos conocemos muy bien y sé que está jugando muy bien. Tendré que jugar al más alto nivel para seguir teniendo posibilidades de éxito y estoy centrado en intentar que eso suceda", explicó el número uno del mundo.

Del otro lado de la red, el argentino también está convencido de que con jugar muy bien ante el español no siempre alcanza para derrotarlo. De hecho, en tres de los últimos cuatro Grand Slam chocó con esa barrera llamada Nadal, aunque no lo siente como una frustración. "Perder con Nadal en un Grand Slam es bueno y malo. Si toca perder es mejor hacerlo ante jugadores como ellos, que son los que ganan los torneos y hacen historia, y uno no pierde con un rival de menor nivel", dijo el argentino, que en el historial general cae con Nadal 11-5.

Por eso, tiene claro lo que tiene que hacer si pretende quebrar la racha. "Con Rafa debo jugar mucho mejor de lo que estuve jugando en este torneo para ver si me da la chance de poder ganar", aseguró el número tres del mundo.

Será difícil que lo pueda hacer, ya que su techo en el Corona Park ha sido muy alto. Brilló en sus últimas tres victorias ante el español Fernando Verdasco, el croata Borna Coric y el estadounidense John Isner, con quien cedió en un tie break el único set que cedió en el torneo.

"Creo está jugando muy bien, tanto que quizás esté jugando el mejor tenis de su carrera", lo elogió Isner, en una muestra de lo que vivió en la pista ante el nivel del argentino.

"No sé si estoy jugando mi mejor tenis, pero realmente me siento muy bien", remarcó Del Potro, conforme con su actualidad. "Ganar este tipo de partidos me da mucha alegría y evidentemente tiene que ver con el nivel que estoy teniendo". A su favor esta vez cuenta con dos factores que tal vez puedan influir: jugar en cemento, la superficie de sus mejores resultados, y el mayor desgaste que arrastra el número uno en un torneo muy exigente por las condiciones extremas en que se ha jugado.