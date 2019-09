Huétor Tájar y Motril se llevan los derbis

En una jornada repleta de derbis, con dos duelos provinciales, el CF Motril y el Huétor Tájar fueron los grandes beneficiados tras imponerse al Huétor Vega y al Maracena, respectivamente. Pero fue el Loja el que desperdició una gran oportunidad de sumar en el Vivar Téllez ante el Vélez.

Pegada

De los dos enfrentamientos entre equipos granadinos, el más desigual por la posición en la tabla tuvo lugar en Las Viñas, donde el CF Motril sumó tres nuevos puntos a domicilio dejando un poco más hundido al Huétor Vega, tras derrotarlo por 1-2. Los de la Costa se consolidan entre los cuatro primeros clasificados gracias a un triunfo que dejaron encarrilado en el primer tiempo.

El cuadro de Jaime Morente sigue sin ganar esta temporada

Y eso que la primera gran ocasión la tuvo el conjunto hueteño al cuarto de hora por medio de Sergio García, pero los de Jaime Morente no vieron puerta. Todo lo contrario que el conjunto de José Manuel García, que cuatro minutos después se adelantaron en el marcador por medio de Pedro Corral. Una vez más, la pegada rival la acusó el conjunto verdiblanco. Pero el mismo problema se repitió antes de la media hora. En el 27', Dani Moreno tuvo el empate pero Jorge Sánchez evitó la igualada. Y en la siguiente acción, el motrileño Juanfran hizo el 0-2 dejando muy tocado a los metropolitanos. El 0-3 pudo llegar antes del descanso, pero Arnau lo evitó con una gran parada. Habría sido demasiado castigo.

El receso le sentó bien a los verdiblancos, que a los dos minutos recortaron diferencias por medio de Jesús del Amo, al rematar de cabeza un saque de esquina. Había partido y desde el banquillo local se buscó refrescar el ataque, pero el buen orden defensivo de los visitantes les bastó para sumar tres nuevos puntos.

Goleados

Más sorprendente fue el choque que disputó el Loja. Los de Jesús Párraga salieron goleados pero el resultado no puede ser más engañoso. No empezaron nada bien los del Poniente, que al minuto de juego ya perdían por 1-0 gracias a un golazo de Jorge Carrión de media chilena. El tanto despertó a los granadinos, que dominaron todo el primer acto y fruto de ello empataron antes del descanso por medio de Antonio Peso. Y a la vuelta de vestuarios, Javi Del Moral hizo el 1-2 que hacía albergar esperanzas. Pero el Loja no supo aprovechar sus ocasiones y en la recta final se vino abajo. Rafa Navarro firmó el 2-2 y cuando todo hacía indicar que habría reparto de puntos, Pato y Pepe Vergara, en el 93' y 94' respectivamente, le dieron el triunfo a los malagueños ante el asombro lojeño (4-2).

Primera victoria

La jornada la cerró el choque que se vivió en el Miguel Moranto, en un duelo en el que el Huétor Tájar se jugaban mucho. No habían logrado sumar una victoria tras cinco jornadas disputadas y la necesidad de respirar algo en la clasificación era evidente. Y con intensidad arrancaron el duelo los locales, que se adelantaron por medio de Eric (20'). Pero el Maracena reaccionó pronto y Pablo estableció la igualada en el 27'.

Pero fue en la segunda mitad cuando el choque quedó desnivelado. Manu Daza hizo el 2-1 a la hora de partido y Javi Pérez sentenció a su ex equipo con el último tanto que deja a los hueteños cerca de los puestos que dan derecho a la permanencia.