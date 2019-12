Un reto para Loja y Maracena

La jornada del Grupo IX de Tercera División trae cuatro choques adelantados, tres de ellos con equipos granadinos implicados. El Maracena y el Loja viajan a tierras jienenses con la esperanza de puntuar en estadios complicados como son los del Jaén y el Linares. El Motril, por su parte, recibe en el Escribano Castilla al Torredonjimeno con la obligación de sumar un triunfo para no descolgarse lo más mínimo de las posiciones que dan posibilidades de ascenso a Segunda División B.

Al Loja le toca encontrarse a un Linares con el orgullo herido. El mejor equipo del grupo empató en la última jornada ante un Huétor Tájar con nueve y no quiere otra cosa que reivindicarse. Puntuar en el feudo del líder no es una misión sencilla, pero el conjunto de Jesús Párraga ha ganado solidez en cada jornada disputada desde el inicio de la temporada. El bloque minero ha encajado sólo diez goles, por lo que los atacantes lojeños deben ser eficaces a más no poder. El balón echa a rodar a partir de las 18:00 horas.

El Maracena juega ante un Jaén (19:45 h.) que ya lleva velocidad de crucero tras un arranque de liga con muchas dudas. Los pupilos de Gabri Padial han alternado en las últimas semanas buenas actuaciones con choques menos vistosos, pero lo cierto es que cuando la defensa metropolitana está en forma es muy difícil batirla. Todo lo que sea sumar es muy positivo para un Maracena que quiere ver el descenso lo más lejos posible.

El Motril necesita hacer del Escribano Castilla un fortín para que sus opciones de ascenso sigan siendo una realidad. Los de García se miden al Torredonjimeno (16:45 horas) con la necesidad de sumar un nuevo triunfo que le mantenga en la disputa con Almería B, Jaén y El Ejido.