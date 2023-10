El Covirán Granada compite pero no le llega para ganar al Surne Bilbao (94-93)

El Covirán Granada sigue sin ganar. El conjunto de Pablo Pin volvió a cosechar una nueva derrota, esta vez ante el Bilbao Basket (94-93), que supone la quinta del curso y que provoca que no conozca el triunfo en la presente temporada.

El partido en su arranque tuvo a dos protagonistas. Por bando local Adam Smith y por los locales Lluís Costa. Ambos se echaron a su equipo a la espalda y vieron el aro como una bañera. En especial el escolta norteamericano, que fue el que comenzó a dar las primeras ventajas a su equipo. Tras un intercambio de canastas, el segundo triple del base rojinegro permitió a los visitantes comenzar a mandar en el marcador.

Primeras ventajas

Sin embargo, a partir de ahí, en choque fue un duelo entre ambos ‘pistoleros’. A cada canasta de Costa le respondía Smith encestando. Primero con un lanzamiento de dos y, posteriormente, con dos triples seguidos que llevó el 17-13 al electrónico. Catorce puntos de esos 17 eran de la estrella del cuadro vasco. Pero a partir de ahí, comenzaron a mandar los de Pin. Ante la calidad individual de los de Jaume Ponsarnau respondió el Covirán con su bloque. Un parcial de 2-10 gracias al acierto de Kramer, Ziv y Kairys volteó el electrónico.

En la recta final del primer cuarto, Kristian Kullamae dejó a su equipo dos abajo (21-23). Lo que pareció una canasta sin más no fue así. Y es que tras el breve receso, el escolta estonio masacró el aro granadino ofreciendo un espectacular segundo cuarto. Asumió el testigo de su compañero Adam Smith y gracias a su aportación (19 puntos) el Surne Bilbao fue, poco a poco, aumentado su ventaja. Las pérdidas en el inicio del segundo periodo marcó el juego de los de Pin. Y eso que el pívot lituano Kairys ofreció sus mejores minutos en ataque de lo que se lleva de temporada.

Imparable

Pero Kullamae era un ciclón y se mostró imparable. Costa fue el único que puso oposición pero el local volvió a poner por delante a los vizcaínos y obligó a Pablo Pin a pedir tiempo muerto a 5:39 del descanso. Fue el primero de los dos que tuvo que solicitar para frenar el ‘vendaval Kullamae’. Siete puntos fue la máxima renta obtenida por los locales y la tuvieron hasta en dos ocasiones. Un triple del exrojinegro Alex Renfroe le endosó nada menos que 46 puntos a los granadinos. Pero una reacción del Covirán, con cuatro puntos seguidos de Kwan Cheatham y su primer triple del partido, dejó la desventaja en tres puntos (46-43) con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios.

Segunda mitad

La misión estaba clara en la segunda parte. Había que defender mejor o, de lo contrario, sería muy complicado estrenar el casillero de victorias. Si en el primer cuarto el protagonista fue Adam Smith y en el segundo Kristian Kullamae, en el tercero fue el interior Sacha Killeya-Jones el que dijo “aquí estoy yo” y anotó seis puntos seguidos. Pero los granadinos siguieron picando piedra y tirando de equipo. Si no era Evaldas Kairys, era Kramer desde el perímetro o Cheatham. Con los tiros libres de Joe Thomasson y Costa, volvieron a mandar en el marcador.

Equilibrio

El choque dio paso a un constante intercambio de canastas siendo la igualdad la tónica en el tercer cuarto. Germán Martínez dio dos puntos de ventaja con un triple pero el base israelí Yiftach Ziv regaló dos balones y, fruto de su frustración, permitió al conjunto entrenado por Ponsarnau terminar el periodo uno abajo (69-68) gracias a un tiro libre de Álex Reyes.

Último cuarto

Quedaban diez minutos en los que las espadas estaban en todo lo alto. Thomasson anotó dos triples seguidos y comenzó a asumir la responsabilidad. En el último periodo tiró más que en los tres anteriores. Y encima las metió, manteniendo vivo a su equipo. Kullamae, que volvió a resurgir desde el perímetro, pegó otro estirón en el electrónico (79-74) y obligó a Pablo Pin a parar el choque a 6:10 del final.

La reacción llegó y con una entrada a canasta de Joe, el Covirán se puso tres arriba a poco más de tres minutos para el final. Un minuto más tarde, los visitantes perdían por tres gracias a Jones. Y volvió a aparecer Smith para, desde la línea de tiros libres con cinco lanzamientos seguidos (que llegó a la cita con un 100% de acierto en esta faceta en los partidos que se habían disputado), obligar a remontar cuatro puntos en 95 segundos.

La sentencia

Pin pidió tiempo muerto pero llegó la lacra de casi siempre: las pérdidas. Costa no se entendió con Cristiano Felicio en un bloqueo y continuación. Bilbao no lo aprovechó y Cheatham dio esperanzas con un nuevo triple. Sin embargo Melwin Pantzar se la jugó de dos y anotó, algo que no hizo Thomasson, que falló un triple y en el rebote, Kramer recibió un tapón de Jones. En el siguiente ataque Smith recibió falta. No era la mejor decisión pero había que evitar que anotara fácil. El escolta falló su primer lanzamiento desde 4,60 del curso pero la renta, con 13 segundos por jugar, era de cuatro puntos. Felicio palmeó a 8’’ del final. Pero, pese a intentarlo con faltas, los vascos estuvieron acertados desde la línea de personal. Thomasson anotó un triple en el último segundo que sirvió de poco, endosándole el Bilbao una nueva derrota a los de Pablo Pin.