El CF Motril quiere seguir con su buena racha en los derbis provinciales

La vigésima jornada en el Grupo IX de Tercera RFEF arrancó este sábado con el empate de la Unión Deportiva Maracena en tierras norteafricanas ante el Atlético Melilla (0-0). El conjunto de Jesús Sierra tenía una de esas citas que hay que sacar adelante ante el colista, pero no logró pasar del empate sin goles y adelanta momentáneamente al Huétor Tajar antes de su encuentro.

Para este domingo hay dos platos fuertes, más el duelo que deberá afrontar precisamente el Huétor Tájar en Torreperogil. Los del Poniente necesitan alejarse del peligro en una categoría que está muy igualada pues se encuentran duodécimos pero a tan sólo un punto del descenso. Ante los jienenses, en un choque que cerrará la jornada y que dará comienzo a las 17:30 horas, los panciverdes necesitan ganar para intentar acercarse a una zona más tranquila. Tres puntos de quince posibles y sin ninguna victoria en ese tramo, obligan a los de Gabri Padial a reaccionar ya si no quieren meterse en problemas.

Pero serán los partidos de las 12:00 horas los que más llamen la atención de los aficionados del fútbol modesto en la provincia. A esa hora, el Arenas de Armilla visitará el Estadio Nuevo La Victoria para enfrentar al histórico Real Jaén, que se encuentra muy lejos del ascenso directo, nada menos que a once puntos del Torremolinos, pero asentado y con una renta que le da tranquilidad para jugar play off. Los del Santo Reino son el tercer mejor equipo como local y cuentan con una buena plantilla, pero el cuadro entrenado por Julio Catalá se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada tras sumar diez puntos de los últimos nueve disputados, en los que tan sólo ha cosechado una derrota. Si los armilleros vencen, ya no sólo darían la sorpresa de la jornada, sino que se volverían a meter en la pelea por los puestos que dan derecho a luchar por el ascenso a final del curso.

Y para cerrar un domingo más que interesante, no podía faltar el clásico derbi provincial. En esta ocasión se disputará en la Costa, donde el CF Motril se medirá en el Escribano Castilla al CD Huétor Vega. Sexto y séptimo clasificado se ven las caras con un punto a favor de los motrileños que cuentan con 31 por 30 los metropolitanos. Importante será el goal average pues en la primera vuelta, en el duelo disputado en el Municipal de Las Viñas, los blanquiazules se impusieron por 0-2, por lo que un empate o un triunfo de la escuadra que prepara Edu Oriol supondría distanciar a su rival y ganarle el diferencial que puede ser importante a final de campaña.

Al Motril CF se le dan bien los derbis. Viene de ganar dos seguidos ante Arenas y Huétor Tájar y no ha perdido ninguno ante equipos de la provincia, pero los hueteños no son fáciles de batir. La muestra está en los cuatro empates consecutivos que ha sumado en las últimas cuatro fechas del calendario.