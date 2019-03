El descenso en juego en Atarfe

Dos partidazos marcan la tercera jornada de la semana en el Grupo IX. Uno de ellos, un derbi entre los dos peores equipos granadinos y otro que puede determinar si el CF Motril podrá pelear por ascender a Segunda División B.

Día clave

Los motrileños reciben en el Escribano Castilla al Antequera (17:00 horas), que es el equipo que marca la zona de play off y que cuenta con tres puntos más que los de la Costa. Pero el Motril depende de sí mismo para pelear por el ascenso y de ganar por más de dos goles le ganarían el average a los malagueños, aunque queda aún mucha competición por delante. Sin embargo, perder sería un paso atrás pues serían seis puntos más uno más por ganar los duelos entre ellos.

Tensión

El otro choque que centrará la atención se vivirá en Atarfe, donde los de Jorge Moreno pueden comenzar a decir adiós a la categoría si pierden a un Guadix que no llega precisamente en su mejor momento de la temporada. La cita, que dará comienzo a las 18:30 horas, es clave pues si ganan los verdiblancos hundirían un poco más a los accitanos al que parece que el cambio de entrenador no le ha sentado del todo bien.

A confirmar

El que quiere seguir demostrando que no renuncia a la permanencia es el Huétor Vega, que en casa está a buen nivel pero que quiere mejorar a domicilio. Los de Jaime Morente visitan el campo del Alhaurín de la Torre, al que pueden meter en un problema de ganar (12:00 h.). De terminar hoy la temporada los hueteños estarían salvados pero sumar tres puntos en tierras malagueñas supondría ganar en confianza.

¿Por qué no?

Otro que no renuncia a pelear por el play off aunque es consciente que la empresa no es fácil es el Loja, que visita el campo del Torreperogil y que le vendría bien un empate entre el Motril y el Antequera para acercarse a la cuarta plaza. El conjunto de Diego Delgado quiere olvidar el empate ante el Mancha Real del jueves sumando una nueva victoria en un duelo que dará comienzo a las 12:00 h.

Favorito

Cerrará la jornada el Huétor Tájar, que es claro favorito ante el River Melilla (17:30h.). Los panciverdes tienen una cómoda situación en la tabla pero no se pueden relajar por lo que los tres puntos no se pueden escapar del Miguel Moranto.