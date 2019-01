Sorpresa en el Municipal de Guadix

Una única victoria, dos empates y sobre todo la sorprendente derrota del Guadix marcó la jornada en el Grupo IX que deja al CF Motril un punto más lejos del play off. Sin duda los tres puntos que se llevó el River Melilla del Municipal accitano fue lo más destacado en cuanto a lo negativo por lo que puede suponer de cara al futuro.

Sorprendente

Los de Gabri se vieron sorprendidos por un rival que tras la disputa de 25 jornadas no conocía la victoria. Y tuvo que ser en tierras granadinas cuando los norteafricanos sumaron sus tres primeros puntos en un duelo en el que, para más inri, remontaron (1-2) el tanto a la media hora del local Vergara. Pero el tanto de Melik antes del descanso le hizo mucho daño a los blanquillos que vieron como en el 63’ Mimun le dio un triunfo que fue celebrado como si de un título se tratase. La derrota deja al Guadix a las puertas del descenso y confirma su mal momento.

Un punto valioso

Otro que no ganó, pero tampoco perdió y se fue relativamente contento fue el Atarfe Industrial. Los de Jorge Moreno empataron a cero en casa ante el Antequera, cuarto clasificado aunque el punto no le sirve para salir de la zona roja. Justo reparto de puntos en el Municipal atarfeño en un partido con escasas ocasiones y donde las defensas se impusieron a las delanteras. El partido fue más táctico que otra cosa y las pocas ocasiones de gol fue la tónica durante todo el choque.

No lo aprovecha

El empate de los verdiblancos no fue aprovechado por el CF Motril, que cayó por la mínima en el campo del Torreperogil y ve cómo la cuarta plaza se distancia un poco más. De hecho, los de José Manuel García ya no son quintos sino sextos tras la victoria del Vélez ante el Loja. El tanto del jienense Ángel a los cinco minutos condicionó el duelo pues desde entonces, pese a intentarlo por todos los medios, los de la Costa no pudieron batir a Pozo pese a que gozaron de ocasiones. Ambos equipos se quedaron con diez más de veinte minutos pero con más espacios tampoco fueron capaces los granadinos de anotar el tanto del empate.

El viento

También cayó el Loja Club Deportivo en su visita al Vivar Téllez de Vélez (2-0) en un choque en el que los de Diego Delgado acusaron las numerosas ausencias con las que debieron afrontar el partido. Los lojeños dieron la cara, pero no pudieron ante el equipo de Tello. Un choque condicionado por el fuerte viento que sopló en todo momento y al que se adaptó mejor el cuadro malacitano, que se adelantó en el marcador justo antes del descanso por medio de Vergara que sólo tuvo que empujar al fondo de la portería un balón que se encontró suelto en el área. Aunque fue el gol de Nacho el que terminó con las esperanzas de los del Poniente que se sitúan en mitad de la tabla.

Empate

Un punto que tiene que se valorado en su justa medida fue lo que logró el Huétor Vega en Almería. Los de Jaime Morente supieron sufrir y siguen vivos en la lucha por evitar el descenso. Y eso que a la media hora se adelantaron los rojiblancos por medio de Adri Miranda. El tanto hacía presagiar una nueva derrota pero los verdiblancos demostraron casta en la segunda mitad y gracias a Manolo Castilla en la recta final sumaron un nuevo punto.

Por fin

La alegría de la jornada la dio el Huétor Tájar, que por fin volvió a ser en casa el de la pasada temporada. Los de Rafa Morales golearon al Torremolinos por 4-1 en un duelo que comenzó a dejar encarrilado Montero a los cinco minutos pero que finiquitaron en los últimos veinte minutos de partido. Los panciverdes dominaron el choque en todo momento pero tras anotar el 2-0 por medio de Manu Daza vieron como Francis, de penalti, llevaba la incertidumbre al Miguel Moranto pero un doblete de Daza, que hizo un hat-trick dejó los puntos en casa. Con este triunfo, los amarillos se sitúan en la novena plaza y ven el futuro con mucha más tranquilidad.