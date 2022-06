Una travesía que pone a prueba la fe y el compañerismo

Como ya es una tradición desde hace cuatro años, el Colegio Santo Tomás de Villanueva Agustinos Recolectos, ha iniciado su IV edición del peregrinaje anual que realizan hacia Santiago de Compostela. El objetivo, completar el Camino de Santiago, una actividad que fortalece los lazos de unión entre alumnos y profesores, además de poner a prueba las capacidades físicas y mentales de cada participante.

La comitiva que ha emprendido el viaje hacia tierras gallegas, iniciará su travesía en Ponferrada, para posteriormente enfilar su ruta hacia Santiago de Compostela, precisamente a la Plaza del Obradoiro. Durante el recorrido visitarán lugares emblemáticos del norte del país como Herrerías de Valcarce y Villafranca del Bierzo y pasarán una noche en el Monasterio de Samos, en donde alumnos y profesores podrán tener una convivencia con los frailes del claustro.

La expedición de siete días permitirá a los 17 alumnos que se han inscrito este año, desafiar sus capacidades deportivas con una prueba que constará de cinco días de pedaleo en bicicleta. En total serán 217 kilómetros los que tendrán que recorrer con una subida a desnivel de 4.500 metros todos los días. En el trayecto tendrán que desafiar la subida a O Cebreiro, la cual, sin duda alguna, será la más complicada ya que se trata de una subida de 9 kilómetros sin parar.

“Es más psicológico que físico, si tú piensas que puedes hacerlo vas a poder lograrlo. Los ritmos que marcamos durante la ruta son muy suaves”, nos comenta Manuel Saiz Castillejo, profesor de Educación Física del colegio y preparador físico del peregrinaje, quien también comprende la importancia de realizar este tipo de actividades. “Queremos transmitirle a los niños ese espíritu de colaboración y compañerismo. Esta clase de expediciones son las que hacen grupo, al final, la idea es que los niños puedan adquirir otra forma de ver las cosas”.

Otro de los profesores que están inmersos en este proyecto, y que por supuesto, ha realizado el viaje, es José Antonio Campos Martínez, quien es uno de los pocos profes del Colegio Santo Tomás de Villanueva que pueden presumir de haber realizado las tres primeras ediciones.

José Antonio se encarga también de la parte administrativa y es uno de los responsables de que la expedición se lleve a cabo anualmente. “La verdad que esto ha sido posible gracias a un equipo de profesores y de trabajo que conjuntamente dan los mejor de sí. Es la cuarta edición que organizamos y es algo muy complejo, porque la bici complica mucho todo a nivel organizativo. Quisiera nombrar al equipo que está siempre al pie del cañón trabajando y organizando durante meses la actividad para que sea posible y luego no haya ningún contratiempo.

Este año estará Chema, profesor de primaria, Juanjo, otro de los profes que ayuda mucho en la logística, por supuesto Marga que es la mujer del equipo que lidera y tira para adelante y Javi, quien es el que nos va a ayudar en la parte médica. Esto es un trabajo en equipo y la clave es ir haciendo cada uno cosas sueltas, porque al final esto no saldría si no se hiciera así”, menciona José Antonio, que sabe que la clave de que este viaje se lleve a cabo es encontrar instituciones y empresas que se sumen a la causa. “Yo colaboro a que esto se realice año tras año, sobre todo, buscando gente que nos pueda ayudar y que colabore con la actividad y que la haga inclusiva para que nadie se quede sin hacerla. Esa es la idea de buscar colaboradores, que todo el mundo pueda participar”.

La idea del colegio es que este peregrinaje sea para todas las personas y que de a poco se sumen más chicas

Uno de los grandes valores del colegio es la inclusión. “Nosotros queremos que se visibilice esta importancia y que las niñas nos acompañen, que vengan y que hagan deporte. Siempre ha parecido que la bici es un deporte de niños, se apuntan chicos, pero pocas chicas. Este año tenemos dos niñas, esto tiene que ser de todos, no es una carrera, es un peregrinaje en el que todos se apoyan entre sí y tenemos que estar todos juntos para lograrlo y llegar a la meta”, comenta José Antonio.

Sigfredo Arenas, dueño de Hotel Don Juan, uno de los patrocinadores de esta actividad habla de la importancia de apoyar esta causa. “Me parece una actividad muy bonita y dentro de las labores de responsabilidad social corporativa de la empresa, uno de nuestros paradigmas es apoyar al deporte. La ventaja que tiene esta actividad es que no es solo hacer deporte, es que es una forma de convivencia, de aprender el esfuerzo compartido y el sacrificio”.

Otro de los participantes es Galilea Formación, María José Padial menciona que “el camino es salir en grupo y llegar en grupo, con que uno no llegue, el objetivo no se cumple, no es nada competitivo, es colaborativo, ese espíritu es el que se desprende y le llega a personas como nosotros que apoyamos y nos sumamos a la causa”.

Los patrocinadores de este año incluyen a Granada Hoy, Coviran, Viajes Nevada, DUO Peluqueros, Galilea Formación, Hotel Don Juan y Hostal Nevot.