Pablo Pin: "Si pensamos que somos un equipo de 'play off' es que somos tontos"

Tras una semana marcada por la salida voluntaria de Joe Thomasson, Pablo Pin apuntó en la previa del encuentro que jugará el Covirán Granada este domingo en Murcia ante el UCAM (17:00 horas), que les ha pedido a sus jugadores “que den un paso adelante en energía, agresividad y concentración para que afronten el partido con confianza”. En ese sentido, aclaró que “todos los jugadores tienen una oportunidad para reivindicarse, decir cada uno aquí estoy yo y demostrar que realmente somos un equipo”.

Obviamente, la salida del escolta americano fue uno de los temas principales en su comparecencia ante los medios de comunicación. Sobre Thomasson dijo que “tanto personalmente como a nivel de club, estamos satisfechos con lo que ha hecho. No podemos centrarnos en los últimos dos o tres partidos porque una gran parte de que estemos en ACB se debe a un jugador que vino a Granada para jugar tan sólo cuatro partidos. Hubo otros que nos rechazaron por evitar una lesión de cara a la temporada siguiente”. Pin hizo hincapié en que “a veces ponemos las expectativas muy por encima de la realidad y eso es muy granadino, porque de los cinco o seis mejores anotadores, el que más asistencias ha dado es Joe además de hacer un gran esfuerzo a nivel defensivo”.

Y es que para el técnico granadino, la baja de Thomasson “es más importante que las tiene el UCAM Murcia”. Y lo argumentó señalando que “tuvieron la lesión de Ludde Hakanson y la suplieron con Arturs Kurucs o, por ejemplo, la de Simon Birgander la compensaron con la llegada de Marko Todorovic, que es un grandísimo jugador. En equipos así es más fácil reemplazar jugadores”.

Entradas y salidas

En ese sentido, quiso restarle importancia a las entradas y salidas que ha sufrido su plantilla esta temporada. Se fueron Yiftach Ziv, Artur Konontsuk, Evaldas Kairys y ahora Thomasson. “Es una cosa que hay que normalizar. Si miras la ACB, todos los equipos han hecho cambios. No sólo nosotros ni los de abajo. Por ejemplo Baskonia y Valencia han fichado varios jugadores. Tal y como se presenta el mercado en la actualidad, donde hay mucha competencia tanto a nivel europeo como asiático, es muy complicado firmar. Hay ligas en las que económicamente se paga bien y la exigencia es menor a la ACB”.

Los cambios

El entrenador del cuadro rojinegro analizó dichos movimientos. Así, declaró que “con nuestros cambios hemos ido a mejor. Con Jonathan Rousselle hemos salido ganando con muchísima diferencia. El perfil de Malik Dime nos viene muy bien teniendo en cuenta que para llevarse a Kairys nos ofrecieron un buen dinero que nos vino muy bien para poder hacer fichajes”. Con respecto a Konontsuk reconoció que “dentro de poco vendrá uno que lo mejorará mucho”, en alusión al ala-pívot con pasaporte macedonio Jacob Wiley que está firmado.

Posible fichaje

Pero también reconoció que “poder firmar a un extracomunitario ahora facilita mucho las cosas porque te abre el mercado pero encontrar ahora un jugador que tenga los números de Thomasson no es fácil”. Tras aclarar que su sustituto “no está cerca ni hay nada cerrado”, si matizó que “tenemos varios jugadores vistos”. Uno de ellos podría ser Jaylen Hands, un base-escolta norteamericano que está jugando en el Peristeri griego donde promedia 12 puntos, tres rebotes y casi dos asistencias por partido.

Respecto a la derrota de la pasada jornada ante Manresa, señaló que “es cierto que no hemos tenido en ningún momento de la temporada ese punto de suerte que hay que tener, pero tampoco podemos poner el foco sólo en la mala suerte. Hay que ser competitivos siempre porque así tendrás la oportunidad de ganar”. Y puso como ejemplo los duelos en Girona y en Lugo ante Breogán donde “no hubo mala suerte. Lo de Manresa es una jugada puntual pero hay otras muchas antes que había que hacerlas mejor. Por eso, si somos competitivos siempre, en algunas ocasiones, como en Valencia, pegas el pelotazo y ganas”.

Por último, cuestionado sobre si la posición en la tabla clasificatoria está afectando a sus jugadores, afirmó que “si lleváramos dos victorias más, trabajaríamos mucho más tranquilos, pero no creo que influya excesivamente siempre y cuando los jugadores tengan claro el equipo que somos y nuestro objetivo. Nuestra realidad es que somos un equipo para salvarnos y el que no lo quiera ver es su problema. Si pensamos que somos un equipo de play off es que somos tontos”. De ahí que concluyera indicando que “de los que estamos en la zona baja de la clasificación somos de los que estamos mejor colocados a nivel de average con los rivales, por lo que es el momento de jugar superserios”.