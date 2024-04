Pablo Pin: "La experiencia en la Liga Endesa de Scott Bamforth se nota y mucho"

Pablo Pin destacó en la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará este sábado en Palencia que la experiencia de Scott Bamforth, el nuevo fichaje, “se nota y mucho” en su primera semana de entrenamiento con su nuevo equipo. Para el técnico del Covirán Granada “se nota la experiencia en la ACB y en Europa. El lunes por la tarde estuvimos con él viendo aspectos del juego y en el primer entrenamiento colectivo ya se conocía todas las ideas con las que jugamos. Conoce cómo se juega aquí y colocarse. Se nota que es un jugador que sabe a lo que viene y a qué viene”.

Bamforth, que se encuentra en plena forma tras estar compitiendo en Italia, viene a suplir a Will Barton que ya no forma parte de la plantilla. Al hilo, Pin apuntó que “nosotros le propusimos darle la baja porque estar aquí sin jugar no tiene sentido. Por lo que parece le salió otro equipo y decidió salir. Fue de mutuo acuerdo”.

Si los rojinegros vencen en Palencia ya habrá un rival que no les podrá dar caza. En ese sentido, el factor mental puede ser determinante. “Va a ser importante”, dijo el entrenador granadino. Y es que considera que también será clave “la experiencia en este tipo de situaciones. Tenemos a muchos jugadores que saben lo que es pelear por no bajar como Lluís Costa, Christián Díaz, Pere Tomàs, Jonathan Rousselle o Elis Valtonen. En ese sentido, nosotros tenemos un punto más de veteranía en esas situaciones y eso es algo que tienes que controlar pero creo que la mejor forma es jugar bien, tranquilos, con confianza y sin ningún tipo de miedo”.

Al preparador rojinegro, aunque no le gusta calificar los partidos de final, sí considera que este partido “es una gran oportunidad porque jugamos contra un rival que está por debajo nuestra mientras que Obradoiro juega en Bilbao y Breogán ante el Gran Canaria. En cualquier caso, lo tenemos que afrontar con la mayor tranquilidad posible porque aún restarán cuatro partidos”.

Respecto al sistema defensivo que emplea el Zunder, que juega muchos minutos en zona, señaló que “no nos han hecho muchas zonas porque solemos atacarlas bien pero en este partido no podemos obsesionarnos si juegan en zona o defienden en individual. Lo que tenemos que hacer son buenos bloqueos, tener calidad en el pase, ser agresivos y tirar con confianza porque va a ser un partido en el que seguramente tengamos algunos tiros abiertos”.

Cuestionado por Cristiano Felicio, Pin tiene claro que “puede dar más. Necesitamos que tenga continuidad en el esfuerzo, a la hora de entrenar día a día y esta semana ha entrenado bien pero tiene que seguir en esa línea porque todavía le queda tiempo para recuperar un buen nivel”. Y sobre Kwan Cheatham reconoció que “en ataque está encontrando buenas situaciones y en defensa creo que está volviendo a ayudar en el rebote. Hay un aspecto a mejorar que es el tema de las faltas pero también a nivel de equipo”.

Por último, apeló a sus jugadores porque “hay una cosa que no es tan técnica ni tan táctica y es la energía, la ambición y competir físicamente como hicimos ante Valencia y eso es algo que para este partido lo tenemos que hacer. Tener ese punto de hambre, de querer ganar el partido y de jugar físico contra un equipo que no es más físico que nosotros. Es una de las cosas que hemos hablado, sobre todo a nivel defensivo”.