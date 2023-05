Cuca Gamarra pide desde Granada un pacto nacional en defensa del agua

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno central se acuerde del agua "solo cuando hay elecciones" y ha pedido la creación de un pacto nacional, que "impulse las infraestructuras hídricas todos los días”. La política ha hecho estas declaraciones durante una visita a Santa Fe, presidente del partido de Granada, Francis Rodríguez.

En una nota de prensa remitida a los medios, Gamarra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para votar el próximo 28M, para conseguir "un país donde las leyes no saquen a la calle a los violadores, donde las leyes no rebajen las penas de los agresores sexuales. Van casi mil cien, más de 200 aquí en Andalucía, y más de 20 excarcelaciones. Son cifras que provocan escalofríos”, ha dicho, a la par que ha añadido la necesidad de apostar por un país donde el Gobierno respete la neutralidad de las instituciones, y no utilice lo que es de todos como si fuera suyo".

Por su parte, Rodríguez ha pedido a los candidatos del PSOE de la provincia a las próximas elecciones municipales a que alcen la voz contra Pedro Sánchez y se pongan del lado de España y del Estado de Derecho tras la inclusión de 40 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, en las listas de Bildu o, en caso contrario, “den la cara y expliquen a las muchas víctimas del ETA en Granada si apoyan los pactos de Pedro Sánchez con un partido que lleva asesinos en sus listas”.

Para el presidente provincial, no es de recibo que los dirigentes socialistas en Granada y sus candidatos guarden silencio ante la gravedad de lo que está ocurriendo en España a la par que les insta a que expliquen por qué han callado también durante meses con leyes como la del Solo Sí es Sí que ha propiciado 16 rebajas de condena para violadores y agresores sexuales en Granada.

A todo ello, el dirigente provincial ha sumado el maltrato sistemático al conjunto de la provincia por parte de Pedro Sánchez en los últimos cinco años en los que los socialistas granadinos, “muchos de ellos hoy cabezas de cartel para el próximo 28M”, también se han “escondido” pese a que quién perdían eras sus vecinos con unas políticas en las que Granada no contaba. Entre otras, ha citado la inexplicable situación para ejecutar de una vez todos los desglosados para que las canalizaciones de Rules sean una realidad en su totalidad, construir los espigones de la Costa Tropical, apostar porque Granada pueda ser competitiva aumentando las conexiones “que llevamos años reclamando”; y determinación y liderazgo, “como si ha demostrado la Junta de Andalucía”, para unir por tren Granada y Motril.

Es por ello por lo que el presidente del PP de Granada ha asegurado que el próximo 28M los granadinos, vivan donde vivan, tienen la oportunidad de censurar “el desprecio de Sánchez” a Granada, a Andalucía y a España, en una provincia que está a la cola de inversiones del Estado.