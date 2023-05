José Entrena (PSOE) lamenta perder el gobierno de la Diputación de Granada y apuesta por futuros pactos

El PSOE pierda la Diputación de Granada tras ocho años de mandato. "Queremos agradecer a todos los granadinos de la provincia de Granada que han apoyado, que han ejercido su derecho al voto y, especialmente, han confiado en el PSOE. Es un total de 154.212 de granadinos que han apostado por las distintas candidaturas del partido. El PSOE ha sido la fuerza más votada en 90 municipios y en 4 entidades autónomas. Ahora, a ver cómo se gestionan los pactos", ha explicado el secretario general del PSOE, Pepe Entrena.

El Partido Popular recuperará el gobierno de la Diputación de Granada tras ocho años en manos del gobierno socialista. Según los cálculos de la formación, el PP ha obtenido la mayoría simple en el organismo provincial, quedándose solo a unos pocos votos de conseguir la mayoría absoluta.

"Habrá ayuntamientos que no gobernaremos aunque hayamos ganado, al igual que en los que no hemos sido la fuerza más votada que gobernaremos gracias a los pactos. Hemos ganado en más de la mitad de los pueblos de la provincia de Granada. Tenemos 107 concejales más que la segunda fuerza política del Partido Popular; por otro lado, el PP cuenta con tres puntos más que el PSOE y nos han ganado las elecciones provinciales por 15.921 votos. El Partido Popular ha absorbido todos los votos de Ciudadanos, que ha desaparecido", ha puntualizado Entrena.

Además, no ha querido perder la oportunidad de felicitar al partido ganador. "Mi enhorabuena al PP por haber sido el partido más votado y ganar las elecciones. Obviamente, las expectativas que teníamos que era ganar las elecciones, no se han cumplido. Esperábamos ganar, hemos hecho una buena campaña electoral, aunque es verdad que hemos intentado centrar la campaña pero no ha sido así. Se han tratado muchos temas que no tenían nada que ver con cosas locales, cuestiones de política a nivel nacional. Ha sido una campaña compleja y, por otro lado, no quiero olvidarme del esfuerzo que han realizado los candidatos que presentábamos en las elecciones", ha añadido el presidente de la Diputación

"También agradecer a los alcaldes y alcaldesas del trabajo realizado durante estos últimos años tan complicados con la pandemia y con todo lo que ha ocurrido como la guerra y la crisis de precios. No quiero olvidarme de los militantes de la organización, los 7.000 mil del apoyo que nos han prestado. Si hacemos una comparación con las elecciones autonómicas hemos recuperado unos 55.000 votos".

Por último, Pepe Entrena ha añadido que "ahora nos esperan unos días intensos. Nos queda constituir los municipios en los que no hay mayoría absoluta y hay que conformar gobierno".