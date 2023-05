El PP obtiene mayoría simple en la Diputación de Granada y gobernará ocho años después

El Partido Popular recuperará el gobierno de la Diputación de Granada tras ocho años en manos del gobierno socialista. Según los cálculos de la formación, el PP ha obtenido la mayoría simple en el organismo provincial, quedándose solo a unos pocos votos de conseguir la mayoría absoluta.

Según ha informado el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, el PP ha obtenido un total de 13 diputados, frente a los 12 del Partido Socialista y un solo diputado de las formaciones de Vox e Izquierda Unida. "Nos hemos quedado sólo a 1.000 votos de sacar el diputado número 14, dejando el reparto en 14 PP, 11 PSOE, 1 Vox, 1 Izquierda Unida, haciendo los números de forma manual."

"Viendo lo apretados que estamos, esperaremos a que sea la Junta Electoral de Granada la que de los resultados definitivos. Vamos a intentar conseguir ese diputado 14 para poder gobernar y dirigir con mucha más comodidad, pero ya con la mayoría simple podremos trabajar en la sede de la Carretera de Málaga y hacer patente ese cambio, esa Granada entre todos", ha asegurado Rodríguez.

Haciendo un repaso del total de la provincia, el presidente provincial ha informado que PP ha ganado las elecciones en toda la provincia con un 37% de los votos emitidos por los electores, con 171.000 votos frente a los 155.000 del PSOE. "El PP ha ganado la Diputación, un sueño convertido en realidad. Muchos años de esfuerzo y de trabajo encomiable han dado sus frutos".

Los gritos de "¡presidente, presidente!" han retumbado en la sede provincial Popular, y Francisco Rodríguez ha tenido palabras de agradecimiento para todos los miembros del partido, tanto por el trabajo hecho como por seguir luchando por "una Granada mejor".

Preguntado por el resultado electoral en la localidad metropolitana de Maracena, Francisco Rodríguez ha asegurado que su formación va a hacer lo posible por arrebatar la Alcaldía a los socialistas. "Vamos a explorar el gobierno de Maracena, lo dan los números si sumamos con los independientes y los partidos de centro-derecha".

"Por higiene democrática hay que gobernar Maracena. Vamos a estar de la mano de la concejal secuestrada, interesándonos por ella, y al PP le dan los números. Y me comentaba el futuro alcalde de Maracena que no le importa incluir a IU siempre y cuando sea para luchar porque el PSOE no vuelva al Ayuntamiento. Esta muy por encima la honorabilidad de un pueblo por encima de unas siglas políticas", ha concluido.