Luces, cámara y... ¿Alhambra?: lo que se opina en redes sociales sobre la propuesta del PP

"La joya de la Corona". Esta ha sido la definición que en numerosas ocasiones el candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha empleado para hablar de la Alhambra. Y si el monumento nazarí es su "joya" más preciada, tiene que tener un proyecto acorde para darle aún más visibilidad.

El líder popular ha planteado la proyección de un espectáculo nocturno de luz y sonido en los murales de la Alhambra que se podrá contemplar desde el Albaicín como reclamo turístico. Precisamente, este proyecto sería consensuado con el Patronato del monumento, que dirige la popular Rocío Díaz, y con la Junta de Andalucía, pero ¿qué opinan los granadinos sobre ello? Desde que se trata de una propuesta "buenísima" o "fantástica", hasta que se trata de un planteamiento "atroz" u "obsoleto".

La polémica en torno a este planteamiento no ha tardado en generarse a través de las redes sociales y, ante ello, Granada Hoy lanzó la pregunta: ¿Qué os parece la propuesta del candidato del PP a la Alcadía de Granada, Sebastián Pérez, de hacer un espectáculo nocturno con luces y sonido que se proyecte en los murales de la Alhambra?, la cual dio pie, entre otras cuestiones, a un debate entre dos usuarios: @ManuMartin_Gr, @BlasDeLezo00 y @aa_ana.

"Que parecen empeñados en seguir perdiendo votos. Creo que proponer soluciones para el tráfico, seguridad, turismo y ruido les vendría mejor que convertir el Albayzín y la Alhambra en un parque de atracciones. Si propone llevarse el trenecito a la puerta de su casa tiene mi voto", manifestaba el primero a través de Twitter, algo que obtuvo respuesta.

“Hombre Manuel, será una de las propuestas, supongo, que no lo sé. Pero la idea es buenísima. Sí te doy la razón con el trenecito, aparte de molestar que molesta mucho, afea la ciudad una barbaridad. Fuera el trenecito ya!!”, le contestaba @BlasDeLezo00, mientras que Manuel Martín volvió a replicar:

Desde el respeto, creo que proponer actividades que puedan alterar más si cabe la vida cotidiana de los vecinos es un atraso. Ni el Albayzín ni la Alhambra ni Granada necesita de estos espectáculos para fomentar el turismo. Granada es tan bonita que siempre tendrá visitantes. 😊 — Manuel Martín (@ManuMartin_Gr) 8 de mayo de 2019

De nuevo, De Lezo, que ya había indicado que le parecía una "fantástica propuesta. En Toledo ví algo similar hace años y es todo un espectáculo", volvió a insistir en considerar que "serían programaciones puntuales para fechas concretas, es decir, no serían turísticas sino más bien pensadas para los granadinos", tras lo que también intervino la usuaria @aa_aana.

"Según pone en la noticia, serían dos pases semanales para fomentar las pernoctaciones. Si fuera en un momento puntual, para una fecha especial todavía, pero no es eso lo que proponen. Bajo mi punto de vista ni la Alhambra, ni Granada, ni el Albaicin necesitan eso", manifestó.

Quien tampoco se mostró satisfecho con esta propuesta fue el hasta hace unos meses director del Patronato, Reynaldo Fernández, que en su perfil de Facebook expresó lo siguiente:

La iniciativa del PP tampoco agradó a otros usuarios como @JosJusticia, que la tildó de "atrocidad" o @snow4free que hizo el símil con "una granja de gallinas con los focos puestos: para que no dejen de poner huevos", ya que consideró que "el Albayzin tiene su encanto cuando los turistas se retiran a cenar y a descansar". Mientras que el secretario de organización del PSOE de Granada, Alejandro Casares, se trata de un "ridículo nacional de Sebastián Pérez para convertir la Alhambra en un parque de atracciones".

Tampoco faltó la ironía, cuyo toque puso el excoordinador provincial de IU, Manuel Morales, que junto a su mensaje "anda ya... que lo criticáis to... pues no tiene ideas chulas ni ná el PP pa modernizar la Alhambra y hacerla atractiva", añadió un montaje fotográfico en el que no faltó ni la bola de discoteca.

En el lado opuesto, se encuentran las tuiteras @CarmenG20890988 o @GarciaPepilla que consideran que se trata de algo "muy acertado y bonito" y además "maravilloso".

Si algo hay claro durante una campaña electoral es que el debate está servido y más a través de las redes sociales.