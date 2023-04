Manuel Olivares deja la política: de portavoz de gobierno con Cs a concejal no adscrito tras la crisis del 2+2

Manuel Olivares, actual concejal no adscrito del Ayuntamiento de Granada, deja la política. Lo que ya era conocido por sus declaraciones previas ha sido confirmado hoy al anunciar en rueda de prensa su adiós a esta etapa para centrarse en su tarea profesional en el despacho de abogados Agaz.

Olivares ha recordado sus ocho años en el Ayuntamiento de Granada, donde entró como concejal de Cs y ejerció de portavoz del grupo municipal, entonces en la oposición. En las últimas elecciones, tras el pacto de Cs con el PP, entró al Gobierno como teniente de alcalde, portavoz de Cs y concejal de Empleo y Comercio. Pero la crisis del gobierno por el 2+2 las diferencias internas con el alcalde Luis Salvador le llevaron a abandonar Cs, pasando a concejal no adscrito.

"Dejo la política tras 8 años orgulloso del trabajo realizado y del proyecto, así como de los compañeros con los que he compartido el trabajo", citando de su paso por Cs solo a Raúl Fernández y a María del Mar Sánchez y sin alusión a Luis Salvador o a José Antonio Huertas, con quienes tuvo un enfrentamiento político por la gestión de ese 2+2. Tampoco a su otra compañera de grupo, Lucía Garrido.

Realmente, su presencia en el grupo municipal en el último mandato con Luis Salvador fue tensa desde el principio. Era a él al que le correspondería de forma 'natural' haber sido candidato por su trabajo al frente del grupo municipal durante cuatro años como portavoz, pero el partido optó por Luis Salvador dejando a Olivares en segunda línea. Sus diferencias internas hicieron también el resto.

También ha tenido palabras de agradecimiento a otros compañeros de corporación de otros partidos como el recordado José Antonio Corpas, "una persona excepcional", César Díaz, Luis González, Francisco Fuentes y Francisco Puentedura.

"Decir la verdad supuso un linchamiento"

"Han sido ocho años de trabajo por y para Granada. Ocho años difíciles ya que yo llegué sin experiencia en política. Se nos miraba con lupa y fue complicado los años de oposición, pero defendimos ideales como libertad y la regeneración democrática. En esos primeros cuatro años presentamos 88 mociones de las que se aprobaron 86". Luego ha recordado los dos años de "privilegio" de poder gobernar, aunque con temas que fueron especialmente difíciles para él como los fondos del POEFE.

Olivares se ha referido también a la crisis del gobierno: "Decir la verdad supuso un linchamiento, pero volvería a hacerlo. Nunca me arrepentí de decirlo. Como decía Sabina, que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena", ha dicho.

Ahora seguirá con la abogacía, donde volvió con su paso a concejal no adscrito, y va a realizar proyectos de participación ciudadana en el ámbito de la innovación.