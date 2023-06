El PP gana las municipales en Diezma tras desempatar con el PSOE con una moneda al aire

El PP ha ganado las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Diezma tras lanzarse este martes una moneda al aire para deshacer el empate que dieron las urnas entre esta formación y el PSOE, si bien el nombre del futuro alcalde o alcaldesa queda ahora a merced de los pactos en tanto hay una tercera candidatura, la de Por Diezma y Sillar (PDS), según lo han indicado a Europa Press fuentes consultadas en el PP.

Precisamente el candidato popular a la Alcaldía de Diezma, Manuel Jesús Molina, suma, tras el acto celebrado por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Granada en sede judicial, un tercer concejal después de que como el PSOE consiguiera 201 votos, un 35,32% del total de los sufragios con los que se hacían con dos ediles cada uno, los mismos que obtenía la candidatura de PDS con 162 (28,47%).

Las otras dos candidaturas que se presentaban a las elecciones en Diezma no consiguieron los votos suficientes para entrar en el Pleno. Son Vox, con tres votos, el 0,52 por ciento del total, e Izquierda Unida Para la Gente, con uno (0,17 por ciento). Tanto Molina como la alcaldesa en funciones y aspirante a la reelección, Emilia Troncoso, del PSOE, quedan ahora pendientes de los pactos que se puedan alcanzar antes de la constitución de la corporación local el próximo 17 de junio para la elección del nuevo regidor o regidora por mayoría absoluta. De no haber acuerdos, saldrá elegido alcalde por mayoría simple el candidato del PP como número uno de la lista ganadora. En 2019, el PSOE ganó las elecciones en Diezma con mayoría absoluta consiguiendo cuatro ediles por dos de CS, que en esta ocasión no ha presentado candidatura, y uno de los populares.

Una situación similar se ha producido en el Valle del Zalabí, donde el PSOE revalidará la Alcaldía tras desempatar por sorteo con el PP, después de que el pasado 28M ambas formaciones obtuvieran los mismos votos en las urnas, un total de 646 sufragios, un 49,23% cada una, sin que se presentara ninguna candidatura más.

De este modo, Manuel Sánchez Mesa, alcalde en funciones y aspirante socialista a la reelección, seguirá siendo regidor, en virtud de seis concejales, que dan la mayoría absoluta en esta corporación local compuesta por once, mientras que el PP mantendrá las cinco actas restantes, según ha confirmado Europa Press en fuentes de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Guadix.