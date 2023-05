El PSOE presenta una candidatura "del cambio" a la alcaldía de Almuñécar encabezada por Rocío Palacios

Con el objetivo de "devolver la ilusión" a Almuñécar y La Herradura y "cambiar" el actual rumbo municipal con "ganas" de trabajar por hacer del municipio un lugar para "vivir, con empleo todo el año, inversiones turísticas de calidad y generar proyectos que generen riqueza", Rocío Palacios, la candidata a la alcaldía de Almuñécar por el PSOE ha sido arropada en el parque del Aquatropic por vecinos, simpatizantes y un nutrido grupo de socialistas de la provincia.

Palacios, que trabaja además de forma incansable por la agricultura desde la Mancomunidad de Municipios, explica que decidió hace meses volver a ponerse al frente de los socialistas sexitanos para "dejarse la piel" y que el municipio tenga "un gobierno socialista, ambicioso, que no se conforme y trabaje para que el municipio vuelva a ser de primera y una referencia más allá de la comarca y de la provincia", todo ello junto a un grupo de hombres y mujeres "con ganas, ilusión y formación". "No nos podemos conformar, hace algo más de un año se publicaba que según datos del INE, Almuñécar era el séptimo pueblo con peor renta per cápita, en 12 años de gobierno del PP hemos pasado de ser la envidia de la comarca, el municipio turístico de Andalucía donde todos se miraban, a perderlo todo".

Una situación que no van a consentir que se siga permitiendo, "abandonando símbolos de nuestros municipios ni cerrando y eliminando equipamientos como el museo jardín del bonsai; el acuario, una inversión millonaria de la Junta de Andalucía que se puso en marcha, y que ahora mismo permanece cerrado porque no es prioridad del Ayuntamiento; Peña Escrita, instalaciones turísticas o perdiendo inversiones", motivo por el que han formado una candidatura repleta de personas "dispuestas a trabajar por los verdaderos intereses del municipio". La socialista incide en que no se conforman con que se hagan "tres rotondas, un pulpo y un palomo en 12 años", en referencia a varias infraestructuras que se han hecho en la ciudad. "Nos venden futuro los que llevan doce años gobernando y se han cargado el presente, no solo no han construido nada nuevo, sino que se han cargado lo poco que había y que funcionaba".

En relación al nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado de forma provisional, incide en que se ha realizado sin contar con la participación de la oposición y sin la voz del pueblo. "No necesitamos llenar la Sandovala de bloques de apartamentos turísticos que se llenen durante un mes y medio, ni necesitamos convertir San Cristóbal en otro Velilla, como pretenden". Y anuncia que si llega a la alcaldía pararán la tramitación para someter el documento a un periodo de información y participación ciudadana para "corregir los errores que contiene, mantengamos lo que está bien y eliminemos lo que solo va a empeorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Por otro lado, se compromete a escuchar a las Urbanizaciones y sus demandas, "a escuchar a los que han formulado alegaciones y tenerlas en cuenta". "Me comprometo a mejorar vuestra calidad de vida y la de aquellas familias que necesitan ayuda, a poner en marcha proyectos que acaben con la estacionalidad, a fomentar actividades de ocio y de cultura para los jóvenes o infraestructuras para nuestros mayores, así como un planeamiento urbanístico consensuado con toda la ciudadanía".

"Almuñécar y La Herradura tienen que volver a ser de primera. Ciudades para vivir donde lleguen inversiones de calidad. No podemos dejar nuestro futuro en manos del gobierno que se ha cargado el presente. Ha llegado el momento de cambiar y de trabajar", señala.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, muestra su total apoyo a la candidatura que encabeza Rocío Palacios, "un equipo de mujeres y hombres que rebosa mucha ilusión y ganas por cambiar y mejorar la calidad de vida de la gente. Dispuestos a dejarse la piel por su municipio".

Entrena asegura que Palacios es "una gran candidata con un gran proyecto" por lo que será una "gran alcaldesa" que cuenta con "tesón y constancia para reivindicar la llegada del agua a Almuñécar. Ha trabajado intensamente para aportar su granito de arena en la solución al principal problema que tiene este municipio como es la falta de agua para regadío. No ha parado hasta conseguir que el desglosado 3 sea uno de los primeros que se ejecute, por la necesidad existente en el Valle de Río Verde".

Al hilo, el secretario general de los socialistas granadinos remarca la importancia de Almuñécar y La Herradura como Municipio Turístico de Andalucía y "motor turístico", un sector en el que "las políticas socialistas, junto a las deportivas o culturales, están comprometidas y de manera decidida seguirán apoyando un eje estratégico a nivel económico y empresarial, que debe traducirse en nuevas oportunidades para la generación de riqueza y empleo para avanzar y progresar". Algo que seguirán respaldando desde la Diputación, "pese a las trabas que nos hemos encontrado por el camino respecto a algunos temas”.

Tras aseverar que la constancia del PSOE en el municipio tendrá su recompensa a partir del 28 de mayo, remarca que Rocío Palacios "aunará en torno a su proyecto la fuerza transformadora y el sentir mayoritario de la ciudadanía de Almuñécar-La Herradura para trabajar por su bienestar y el desarrollo del municipio. Es lo que ahora toca, estoy convencido de tu capacidad para gobernar este ayuntamiento con transparencia, con honradez y de la mano de toda la gente".

La candidatura del PSOE de Almuñécar está formada por Rocío Palacios, Amador Muñoz, María Dolores Manzano, Álvaro López, María Josefa Rodríguez, Francisco Sánchez, Ana María Cabrera, José María Domínguez, María Teresa Arroyo, José Antonio Joya, Inmaculada Sánchez, Christian Louis Huguet, Lucía Montoya, Jesús Montes, Cristina Iranzo, José Gómez, Carmen Sánchez, Manuel Ángel Suárez, María Carmen García, Pablo Ruiz y Encarnación Martínez.