PSOE pide una mayoría amplia para defender los intereses de Santa Fe "frente al ninguneo del PP"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Fe (Granada) y actual alcaldesa, Patricia Carrasco, ha pedido este jueves una amplia mayoría en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo para defender los intereses de la localidad frente "al ninguneo del PP", que según ha dicho, "mantiene bloqueados proyectos esenciales como la construcción de un nuevo centro de salud o la necesaria conexión con el metro".

Patricia Carrasco, junto al diputado provincial de Deportes, Manuel Guirado; ha reafirmado "el compromiso socialista de seguir luchando para conseguir proyectos pendientes que el Gobierno andaluz no atiende, a pesar --ha agregado-- del trabajo del Ayuntamiento de Santa Fe para facilitar su ejecución, como ha ocurrido con el centro de salud".

Al respecto, ha explicado que el Ayuntamiento de la localidad puso el pasado año terrenos a disposición de la Consejería de Salud para la construcción de un nuevo centro de salud que responda a las necesidades de la población a la que da cobertura y de sus profesionales sanitarios, "sin que hasta el momento haya contestado".

Ha lamentado la falta de respuesta por parte de la Junta, "ante el silencio del PP de Santa Fe y de su candidato a la Alcaldía, Juan Cobo, que han preferido no molestar a Moreno Bonilla, quien en lugar de cuidar los centros de salud y consultorios de nuestros pueblos aprueba normas para entregarlos a la privada".

No es el único ejemplo de que "Santa Fe no es una prioridad para el PP", ha añadido la candidata socialista, que se ha referido a la ampliación del metro y ve "incomprensible" que el Gobierno andaluz no dé prioridad a una prolongación que conectaría con el Aeropuerto Federico García Lorca y mejoraría la movilidad metropolitana y el acceso a una infraestructura básica.

En materia de movilidad, ha señalado que la Junta "sigue sin afrontar la mejora de la conexión entre los tres núcleos de población, una reivindicación de los vecinos y vecinas de El Jau que beneficiaría igualmente a Pedro Ruiz".

Para dar respuesta a esta demanda, el Ayuntamiento ofreció distintas opciones a la Junta, como la construcción de una pasarela peatonal cruzando la A-92 que conecte El Jau con Santa Fe, paralela al actual puente, o una ampliación de la carretera existente (puente y calzada) que une los dos núcleos urbanos. "El PP no defiende los intereses de nuestra localidad", ha advertido Patricia Carrasco para resaltar que un gobierno socialista es "la mejor garantía para que Santa Fe y sus anejos avancen".