Paco Cuenca y los eslóganes de campaña con nombre: no suele salir bien

Paco Cuenca ha contraatacado. A la campaña de Marifrán Carazo en marquesinas, Metro y demás soportes publicitarios para candidata a la Alcaldía de Granada, el actual regidor de Granada, que opta a la reelección en las próximas elecciones municipales de mayo, ha empezado a sacar la artillería para ganar posicionamiento y visibilidad y contrarrestar el 'efecto Carazo'. Y uno de los mejores reclamos en política, o al menos de los más utilizados, es el juego de palabras o usar el propio nombre del aspirante para los eslóganes y que calen entre el electorado como un soniquete. No es campaña aún, pero se le parece mucho. Y también un capítulo de Mad Men de esos de cuando Don Draper estaba inspirado.

Cuenca ha sido el último en sumarse a este tipo de campañas. La del dirigente socialista ha sido creada por la agencia granadina Babydog Comunicación y se ha colocado en 22 emplazamientos publicitarios de la ciudad bajo el lema "Cuenca pone al mundo mirando a Granada" y, a diferencia de la campaña del PP, en esta no figura el logotipo del PSOE, ensalzando así la figura del actual alcalde de la ciudad y aumentando así el grado de conocimiento. A ver cómo le sale porque algunos precedentes no son muy alentadores.

Este tipo de campaña no es la primera vez que se usa en Granada. Una de las más recordadas, al menos en los círculos políticos de la ciudad, fue la del primer candidato de Vox a unas elecciones municipales en la capital, Ignacio Nogueras, y su célebre "Vota a Nogueras... Que no te enteras!". Era 2015 y no le fue muy allá: no sacó ningún concejal. Además, Nogueras se enfrentó posteriormente a un juicio por estafa continuada del que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Granada.

A raíz de esta campaña, el analista de comunicación política Álex Comes ha publicado en Twitter un hilo con algunas de las más reconocidas campañas en las que el candidato ha usado su nombre como reclamo. La más reciente y que concurrirá también a estas elecciones municipales es el de la candidata de Más País en Madrid, Rita Maestre, con su eslogan "Lo va a hacer Rita". En la misma ciudad y en los mismos comicios, la aspirante del PSOE Reyes Maroto se presenta con la campaña "Reyes de Madrid". Y el no menos famoso "¡Madrileños por Edmundo!" que enarboló el aplicante Edmundo Bal (Cs) para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Pinchó.

Al otro lado de la esfera política, en el PP también se apuntan a esta ya no tan moda del usar el nombre del candidato. Así, en Villarreal se presenta Adrián Casabó con el lema en valenciano "Si es de Casa, Bó", que traducido al español, por si el lector se pierde, cambiar el "bó" por "bueno" y ya tiene el resultado.

Aun así, este analista habla de campañas "clásicas" de este tipo por su humor pero también por sus efectos negativos. Así, recuerda el "Con cabeza y corazón... ¡Vota Ignacio Cabezón!" del candidato del PP a la Alcaldía de Neda, en A Coruña. Salió mal. O algo más cerca, en Andalucía, en el municipio malagueño de Villanueva del Trabuco, donde el candidato del PSOE en 2019 Cristóbal Moreno se presentó con la frase "El Trabuco que quieres". Los vecinos no quisieron ese trabuco.