La Plaza de la Independencia de La Herradura y su estructura se 'cuela' en la campaña electoral de Almuñécar

Los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar se encuentran inmersos en plena campaña electoral con multitud de visitas y encuentros con vecinos de la localidad para explicar sus particulares proyectos para transformar la localidad y comenzar con los cimientos de la Almuñécar del futuro. Unas visitas que ponen sobre el punto de mira la Plaza de la Independencia de La Herradura, la obra de remodelación que se está realizando y el "preocupante" estado en el que se encontraría el parking subterráneo bajo la citada plaza.

Por un lado, la candidata socialista, Rocío Palacios, traslada su preocupación por el estado del parking tras una visita a las instalaciones y asegurar que su estructura presenta señales de deterioro evidentes que pueden poner en peligro la seguridad de aquellos que estén sobre ella.

Palacios incide en que "es sorprendente que lleven meses reformando la plaza, provocando daño económico a los comerciantes que están sufriendo una gran demora por la mala ejecución de esas obras y no se hayan llevado a cabo las acciones necesarias para que ese parking esté en adecuado estado". Al hilo, añade que pese a que no pretenden ser alarmistas, "no podemos callar la situación en la que se encuentra el parking y, por responsabilidad, registramos escrito en el Ayuntamiento y pedimos que se aseguren de que la estructura que sustenta la plaza está bien y cumple las condiciones de seguridad. Teniendo en cuenta que este espacio, además, ha sido cedido para celebrar actos públicos en campaña, donde pueden congregarse cientos de personas, le pedimos que se haga un estudio urgente sobre las patologías que presenta el parking, verificando que el estado de la estructura no suponga riesgo para la población".

Unas declaraciones que para el alcalde de Almuñécar, y candidato del PP a la alcaldía, Juan José Ruiz Joya, son "muy graves" y lamenta que "juegue con la seguridad de los ciudadanos y la vida de las personas". Al hilo, Ruiz Joya acusa a Palacios de actuar como el candidato andalucista, Juan Carlos Benavides, al "ensuciar y enmarañar una campaña electoral en la que no tienen ni una sola propuesta y en la que, sin ningún rigor técnico en esta materia, pone en tela de juicio el trabajo, la preparación, la experiencia y el conocimiento de los arquitectos y técnicos municipales, que han firmado el acta de recepción, certificando, tras su estudio y comprobación, que la plaza está apta para su uso".

Ruiz Joya asegura que la Plaza de la Independencia cumple con todas las normas y que el parking no pone en peligro la estabilidad de la plaza, mostrando su tristeza por la gran decepción que se ha llevado con Palacios "como política y como persona, por ser capaz de jugar con el riesgo y la vida de los vecinos, haciéndoles dudar y lanzando una falsedad, por un puñado de votos".

Al hilo, añade que en su momento se realizó una prueba de carga de los pilares del parking y "salió perfecta", una documentación que se encuentra en el expediente administrativo al que el PSOE tiene acceso. Y anima a la candidata socialista a desgranar sus propuestas para mejorar el municipio, "porque es muy triste que no tenga ni una sola propuesta de futuro para La Herradura".