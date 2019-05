Una apuesta por el centro

En lo que va de campaña se ha hablado mucho de los dos bloques y de las posibilidades que tienen de sumar los principales aspirantes a la Plaza del Carmen por un lado o por otro. Pero, en un escenario tan abierto y tan difícil de prever, no se puede sacar de la ecuación a una formación como la de Centrados en Granada, el proyecto personal de Juan García Montero, que está apostando fuerte en la calle y en las redes sociales por llamar la atención del electorado y entrar en el Ayuntamiento para convertirse en la bisagra que deshaga el empate del pactómetro.

En otro momento político, el del bipartidismo y los partidos tradicionales, Centrados en Granada habría sido una más de las candidaturas que dan colorido a unas elecciones pero sin posibilidades reales de obtener representación. Sin embargo, la política vive una época llena de elementos disruptores y de nuevas experiencias que son capaces de competir con ciertas garantías en este tipo de procesos.

El nombre del partido simplifica los dos objetivos de la propuesta personal de Juan García Montero. Por un lado, abarcar el carril del centro en medio de una política de bloques, en la que la formación llamado a abanderar el centrismo, Ciudadanos, estás más centrado en superar al PP como primera fuerza del centroderecha.

Por otro lado, la formación de Juan García Montero redunda en otro de los aspectos claves de esta campaña como es el elemento local que ya utilizan otros partidos que concurren con el 'Granada' en su apellido desmarcándose así de ser una formación cuyas directrices parten desde otro lado que no sea esta ciudad.

Nada más iniciar esta nueva etapa, García Montero quiso aclarar que no está vinculado al exalcalde Torres Hurtado ni parte con la intención de una vendetta con la que quitarle un buen puñado de votos al PP de Sebastián Pérez por la rivalidad entre ambos. Dos cuestiones que era inevitable no pensar tratándose de quien se trata.

El empeño de Centrados en esta campaña ha sido mostrarse con una imagen propia y confían realmente en sacar esa representación en el Ayuntamiento que los convierta en jueces de la contienda. El hecho de sacar los votos suficientes para alcanzar un concejal sería un gran resultado para la formación que, visto el escenario, prácticamente aseguraría su condición de bisagra en la capital.

En definitiva, Juan García Montero, que dice haber pasado página respecto a todo lo anterior, lo que está buscando en estas elecciones es lo que cantaba el italiano Franco Battiato "un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente, que no me haga cambiar nunca de idea, sobre las cosas, sobre la gente". Entiéndase ese centro de gravedad por la Plaza del Carmen, donde ha sido concejal desde el año 2003.