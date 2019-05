El debate futbolero irrumpe en la campaña electoral tuitera

"Ser rojiblanco es un sentimiento; es un destino; ser del @GranadaCdeF es un privilegio y una forma de vida. Hoy, nuestro equipo se juega prácticamente todo en Albacete. Y no va a estar solo". Junto a un vídeo de aliento, el alcalde de la ciudad y candidato a la Alcaldía por el PSOE, Francisco Cuenca (Paco en las redes), mostraba ayer su apoyo al Granada CF.

Al igual que ocurrió durante el fin de semana con los dos partidos de play off en los que el Covirán Granada se jugaba el pase a la Final Four –tendrá que ganar mañana en Palma para lograrlo–, el fútbol, como no podía ser de otro modo, también se ha colado en campaña y con él también las críticas y alabanzas.

"El mejor alcalde que tiene Granada y ojalá salgas otra vez", le respondía @granadino_1989, una opinión que no agradó mucho a @CamIsMaBoy que espetó:

Si se tiene aprendido lo q la gente quiere oír, y lo peor...os lo creéis, granada está peor q nunca, de inseguridad, suciedad, peligro, okupas, asentamientos ilegales, grafitis y no ha cumplido nada de lo q supuestamente iba a cumplir, le votas por decir lo q quieres oír? Anda ya — ✨ (@CamIsMaBoy) 20 de mayo de 2019

Además del trascendental partido de cara al ascenso que ayer jugó el Granada en Albacete, la jornada del lunes estuvo marcada por 'la vuelta' de un debate entre candidatos en del que, de nuevo, se quedó a las puertas el candidato de Vox, Onofre Miralles que con un "ahora es momento de quitarnos la revalidad política y ponernos la camiseta del Granada CF! Vamos mi Granada, vamos campeón!", lanzó su mensaje de ánimo a los de Diego Martínez.

Eso sí, sus seguidores no se olvidaron del debate electoral:

Vergüenza de criterio de la Junta Electoral que no considera lo votado por más de 14.000 granadinos.@onofremiralles el mejor alcalde que podría tener el @aytogr.#TuVozenGranada🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 — César Naveros Gómez (@cesar_naveros) 20 de mayo de 2019

Mientras que el candidato de Vox se mostraba indiferente a esa 'exclusión'.

Esto dijo Miralles, en respuesta a un tuit en el que se comunicaba que TG7 retransmitiría ese segundo 'envite' entre candidatos en el que la Junta Electoral lo volvía a dejar fuera y cuya hora no agradó a algunos candidatos, como pusieron de manifiesto durante el mismo, ni tampoco a muchos granadinos: "Vaya hora tan granadinista coincidiendo con el partido del @GranadaCdeF", decía @IgnazioNicolas en respuesta a un tuit de Sebastián Pérez en el que invitaba a sus seguidores a sintonizar la televisión pública granadina, a las 22:00 horas y que poco antes de llegar al minuto 60' de partido en Albacete animó a los granadinistas con:

Quien tampoco estuvo en TG7, pero sí que se unió al 'debate futbolero' fue Juan García Montero. Tras anunciar que "el deporte necesita de mayor dotación económica en nuestro municipio. Desde @CentradosGR subiremos el presupuesto en un 5%", junto a una fotografía de la bufanda del Granada CF, @GarcMonteroJuan tuiteó:

El que se reservó su tuit hasta que todo empezó a ir de cara para los rojiblancos –lo hizo tras el 0-1 de Adrián Ramos– fue Luis Salvador que junto a una foto del ídolo de la hinchada nazarí tuiteó:

Golazo de Adrián Ramos que nos adelanta en Albacete en un partido decisivo para el ascenso a Primera si ganamos. Albacete 0 @GranadaCdeF 1Vamos mi Granada, vamos campeón!!! pic.twitter.com/5hMMsn6cqS — Luis Salvador (@LuisSalvador) 20 de mayo de 2019

Y con otros tantos tuits de celebración por la victoria que deja al Granada un paso más cerca del ascenso, terminó el 'debate futbolero' en el que declinaron participar, al menos hasta el cierre de esta edición, otros candidatos como el de Podemos-IU, Antonio Cambril, o la de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, mientras que el cara a cara entre candidatos culminó con...