Andrè Schuen: ''Yo creo que verdaredamente tienes éxito cuando eres feliz por tenerlo''

El barítono Andrè Schuen proviene del área ladino de La Val del Tirol del Sur en Italia y creció hablando tres idiomas (ladino, italiano y alemán), una versatilidad que se refleja en su repertorio vocal actual. Aunque el violonchelo fue su instrumento elegido durante muchos años, decidió asistir a la Universidad Mozarteum de Salzburgo, estudiando canto con la profesora Horiana Branisteanu, y canto y oratorio con el profesor Wolfgang Holzmair. De 2010 a 2014, Andrè Schuen fue miembro del conjunto de la Ópera de Graz.

Andrè Schuen comienza la temporada actual en el verano de 2019 como Guglielmo en Così fan tutte en el Festival de Salzburgo, junto a Figaro y Don Giovanni, uno de los papeles en los que ya se le ha escuchado. En el Theatre an der Wien en el célebre ciclo Da Ponte de Nikolaus Harnoncourt. A principios de 2020 debutó como Eugene Onegin con la Orquesta Gulbenkian de Lisboa. Volverá a asumir el papel principal del drama de Pushkin al comienzo de la temporada actual, haciendo su debut en la Ópera Estatal de Viena. Durante la temporada también se le puede ver y escuchar aquí como Marcello en La Bohème , el Conde Almaviva en Le Nozze di Figaro .Y Papageno en La flauta mágica . En septiembre de 2020 debuta en la Ópera Estatal de Baviera como Guglielmo en Così fan tutte , y en julio de 2021 en el Festival de Aix-en-Provence como Figaro en Le Nozze di Figaro .

Como cantante de lied, Andrè Schuen sube al escenario del Wigmore Hall de Londres en noviembre de 2020 con un estreno mundial de Thomas Larcher y canciones de Korngold y, en mayo de 2021 con el mismo programa en la Schubertiade Hohenems, donde es uno de los habituales huéspedes. El Schöne Müllerin es el foco de una gira en marzo de 2021 con paradas en Múnich, Viena, Madrid, Barcelona y Varsovia. Otros recitales lo llevarán a Elmau, Bolzano, Merano, así como a París y Orleans con el Quatuor Diotima.

Los aspectos más destacados del pasado en el escenario del concierto incluyen apariciones con la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Simon Rattle, la Orquesta Sinfónica WDR bajo la dirección de Jukka-Pekka Saraste o la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca bajo la dirección de Daniel Harding. Junto con Pierre-Laurent Aimard y Markus Hinterhäuser actuó en el Festival de Pentecostés de Salzburgo.

Con su compañero de Lied Daniel Heide, se le ha podido escuchar en todo el mundo en centros de Lied como el Wigmore Hall de Londres, la Schubertiade, la Schubertiada Vilabertran, en el Heidelberger Frühling o el Oxford Lieder Festival, así como en salas de conciertos de renombre como el Prinzregententheater de Múnich, Concertgebouw de Amsterdam o el Konzerthaus de Viena. Con Andreas Haefliger, Andrè Schuen hizo su debut en Estados Unidos en 2017 con recitales en el Festival de Tanglewood y el Festival de Música de Aspen. Junto a Daniel Heide, Andrè Schuen recibió las mejores críticas internacionales por sus grabaciones. Sus últimos lanzamientos en el sello Avi son Petrarca Sonnets de Franz Liszt y Wanderer con canciones de Schubert. Antes presentó canciones de Schumann, Wolf y Martin, así como obras de Beethoven, que grabó con el Boulanger Trío.

La música, un trabajo precioso

-¿Puede detallar un poco del programa y sus apreciaciones?

-Es una historia muy romántica. Aquí en Granada vamos a hacer solo las 15 canciones sin texto, creo que justamente esto es lo que haría Brahms, sin textos de por medio y solo las canciones. Me parece música preciosa, muy romántica a pesar de ser un reto hacerlo sin narrador, pero creo que la música es lo suficientemente fuerte como para transmitirlo todo.

-¿Es su primera vez en Granada?

-Es mi primera vez en el Festival, pero sí que estuve en Granada hace unos 20 años o así por el viaje de estudios. En nuestro último año escolar nos llevaron de viaje a Málaga, Granada y Sevilla.

-¿Cómo es la relación entre Daniel y usted?

-Nos conocemos hace muchísimo tiempo, unos 11 o 12 años. Coincidimos en Salzburgo y comenzamos a trabajar juntos porque nos complementábamos y nos complementamos muy bien. Tenemos muy buena relación, musicalmente nos conocemos genial, no necesitamos hablar mucho sobre las piezas. Pero es que además somos amigos. Tenemos muchas cosas en común, nos gusta el deporte, nos gusta comer, siempre sabemos de qué hablar.

''Ser músico es un privilegio''

-¿Qué es lo que más le gusta de ser músico?

-El mayor privilegio de ser músico es ser capaz de invertir la mayor parte de tu tiempo escuchando, aprendiendo y haciendo música. Ser músico es un privilegio. A veces es como cualquier trabajo, te frustras, estás cansado, tienes demasiados retos que superar, especialmente los viajes como el de ayer que viajamos durante 12 horas y media para venir a Granada. Pero al final pasamos la mayor parte del tiempo haciendo música preciosa y hablando de las cosas más maravillosas de la vida, de las emociones, es un trabajo precioso.

- ¿Me puede contar algo sobre sus próximos proyectos?

-En lied seguiremos haciendo repertorio, haremos Shubert, etc. El año que viene igual. En ópera estaré en Munich, Viena, Berlín... Muchas cosas, pero no estoy autorizado a contar nada hasta que no esté publicado.

-De su carrera profesional, ¿de qué se siente más orgulloso?

-No sé, quizás del modo en el que busco la buena combinación entre ser un trabajador serio, tomándome mi tiempo para aprender las cosas, trabajar la música y los textos, ser perfeccionista, pero buscando la forma de ser feliz con las cosas que hago. Para mí es importantísimo hacer lo que te haga feliz porque sino acabas frustrado. Si solo te dedicas a ser perfeccionista y nunca buscas tu felicidad algo no va bien. Debe haber balance y esta es la parte de mi carrera de la que me siento mas orgulloso, además de mis proyectos, pero de ellos sería incapaz de elegir solo uno.

''Es importante encontrar tu forma de ser completamente feliz con lo que haces, eso es el éxito para mí y ese es el trabajo que intento hacer cada día.''

- Usted no ha parado de cosechar éxitos, ¿cómo definiría su forma de trabajar?

- El éxito es muy difícil de definir pero yo creo que verdaredamente tienes éxito cuando eres feliz por tenerlo. Es importante encontrar tu forma de ser completamente feliz con lo que haces, eso es el éxito para mí y ese es el trabajo que intento hacer cada día. Busco estar calmado, estudiar y hacer bien mi trabajo, manteniendo mi voz en buena forma e intentando llegar a la gente, dándoles buenos momentos y emociones.