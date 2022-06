Bernat Prat: ''Siempre hemos sido amigos y compañeros''

El grupo nace en 2014 de la amistad y complicidad de cuatro músicos con el objetivo de descubrir y profundizar el extenso y fascinante repertorio para cuarteto de cuerda. Han realizado su formación en la European Chamber Music Academy ECMA dirigida por los tutores Hatto Beyerle y Johannes Meissl, y en la Universidad de Hannover con el profesor Oliver Wille. También han recibido clases y consejos de profesores como Rainer Schmidt, Alfred Brendel, Alasdair Tait, Jonathan Brown, Krzysztof Chorzelski y David Watkin entre otros.

A pesar de su juventud, el Cuarteto Cosmos ha conseguido un amplio reconocimiento y ha obtenido el primer premio en el concurso Irene Steels-Wilsing Foundation Competition 2018 de Heidelberg, el primer premio en el Concurso de Música de Cámara BBVA Montserrat Alavedra y así como premios en los concursos Carl Nielsen de Copenhaguen y Joseph Joachim de Weimar. En abril 2019 fueron seleccionados junto al pianista Igor Levit para tocar en la gala del prestigioso Premio de música de Heidelberg otorgado a John Gilhooly, director del Wigmore Hall y la Royal Philharmonic Society.

Entre sus compromisos de la presente temporada, sobresalen su debut en el Palais des Beaux Arts de Bruselas, Konzerthaus de Berlín, Sociedad Filarmónica de Bilbao y el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Han recibido además la invitación del Cuarteto Casals para participar en la primera Bienal de cuartetos de Barcelona. Mantienen una colaboración habitual con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) que los ha invitado a ciclos en Segovia, Badajoz y Madrid. También les une un estrecho lazo con la Fundación La Caixa que les ha invitado a conciertos en Sevilla, Zaragoza, Barcelona y Palma de Mallorca. En mayo de 2019 publicaron su primer registro discográfico con la editorial Seed Music que incluye obras de Joseph Haydn, Johannes Brahms y Raquel García Tomás. El cuarteto toca con instrumentos construidos exprofeso por el prestigioso lutier barcelonés David Bagué.

Amigos y músicos

-¿Qué expectativas tienen con respecto a la actuación en el festival?

-Nos hace muchísima ilusión y estamos muy contentos por la oportunidad que se nos ha brindado. Tenemos unos ingredientes muy buenos: repertorio maravilloso, Sotelo, la Alhambra, mucha ilusión... La receta va a salir perfecta. Es la primera vez que participamos en este festival y estamos muy emocionados.

-¿Con quién les ha gustado más colaborar?

-Cuesta mucho decidir. Hemos colaborado sobre todo con pianistas y clarinetistas. Nosotros ensayamos mucho, estamos muy compenetrados y es muy curioso ver como una persona externa se une a nosotros, es muy distinto pero siempre nos ha ido genial. Podría destacar a Juan Pérez Floristán, al Cuarteto Casals, Lluís Claret...

-¿Qué proyectos tienen entre manos?

-Pues estamos muy contentos porque nos espera un verano lleno de conciertos, el primero es este de Granada. Nos hace especial ilusión tocar la obra que nos ha escrito Raquel García Tomás para el cuarteto, nos esperan muchas cosas. El grupo ha sido invitado a participar en el Streichquartettfest de Heidelberg, L’Auditori de Barcelona, la Schubertíada, la Quincena Musical de San Sebastián, el Palau de la Música de Barcelona, Wigmore Hall de Londres, el Gent Festival van Vlaanderen en Bélgica, Festival Pau Casals, Festival de Torroella de Montgrí y el East Neuk Festival en Escocia, etc. Pero ya cuando todo pase tenemos pensado seguir trabajando y a finales de año queremos grabar nuestro segundo disco.

-¿Cuáles son sus referentes?

-El Cuarteto Casals. Estudiamos con ellos, somos del mismo sitio, los conocemos de cerca y tenemos un contacto constante. También el Cuarteto Haydn, el Cuarteto Mosaïques, etc. Recibimos muchas influencias de muchos tipos y todas nos ayudan.

-¿Cómo es su relación?

-Muy buena tanto profesionalmente como personalmente. Siempre hemos sido amigos y compañeros, además Oriol y yo somos hermanos así que más aún. Llevamos toda la vida juntos. Vivimos muchas cosas en común, prácticamente todo, nos contamos todo, después de tocar nos vamos siempre juntos a cenar, somos amigos.

"Ser solo cuatro miembros en el grupo nos permite llegar a una interpretación mucho más profunda''

-¿Qué es lo que más les gusta de su profesión?

-El repertorio con el que contamos. Los compositores han dado lo mejor de si para los cuartetos de cuerda. Además el hecho de ser solo cuatro miembros en el grupo nos permite llegar a una interpretación mucho más profunda. Las orquestas, por ejemplo, quedan para ensayar y son solo 4 días o así y nosotros en cambio ensayamos durante años, lo hacemos mucho más al detalle y eso nos permite probar cosas nuevas, innovar, hacer las cosas distintas y evolucionar.

Habéis recibido muchos reconocimientos, ¿de qué premio o galardón os sentís más orgullosos?

Tuvimos una época de muchos concursos y no todos fueron bien. En Heidelberg (Alemania) ganamos un primer premio que nos sirvió de recompensa a una época de mucho trabajo. Vimos reconocido nuestro esfuerzo y nos abrió muchas puertas en los circuitos profesionales de conciertos.

-¿Habían estado antes en Granada?

-Yo sí, aunque con el cuarteto no. Estuve en un festival tocando con la Orquesta Joven. Me encanta Granada, me parece que tiene mucha personalidad, es muy bella, es una ciudad preciosa. De hecho ahora vamos a aprovechar para quedarnos allí unos días.