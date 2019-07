Heras-Casado y la Mahler Chamber Orchestra, protagonistas de la clausura del Festival

En su primera visita al Festival, la Mahler Chamber Orchestra dirigida por Pablo Heras-Casado pondrá mañana el colofón a la programación del 68 Festival Internacional de Música y Danza de Granada con el estreno absoluto más destacado de la edición: Alhambra, Violin Concerto, No. 3, tercer concierto para violín del húngaro Peter Eötvös (1944), que nace como encargo conjunto con la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de París y BBC Proms.

El concierto será grabado por Mezzo para su emisión en diferido en france.tv

Con la participación de la violinista alemana Isabelle Faust como solista, en el programa se escucharán además páginas de Stravinsky y Falla, en un guiño a una época y a una relación de amistad entre artistas de la vanguardia rusa y española como Stravinsky, Diaghilev, Massine, Falla y Picasso -quienes colaboraron juntos en numerosos proyectos de danza-; así pues, el programa se completará con la suite Pulcinella y la partitura de El sombrero de tres picos, que contará con el estreno de la banda visual de Frederic Amat, artista residente del Festival.

La cita sinfónica a las 22:30 horas en el Palacio de Carlos V, que patrocina el Grupo Consentino, se inicia con la suite Pulcinella, partitura que el director de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev, encargó en un principio a Manuel de Falla (quien por exceso de trabajo no pudo aceptar) y finalmente compuso su amigo Igor Stravinsky. El bailarín Léonide Massine creó la coreografía original y Pablo Picasso diseñó los trajes y decorados de una obra que supuso un punto de inflexión en la carrera de Stravinsky y su inmersión en el estilo neoclásico.

La orquesta continuará con el estreno absoluto de la obra Alhambra, Violin Concerto No. 3 del compositor húngaro Peter Eötvös, que interpretará Isabelle Faust con su Stradivarius de 1704, conocido como Bella durmiente.

El compositor ha procurado transferir las letras A-L-H-A-M-B-R-A en la melodía principal del concierto. "He intentado agregar algo de mi propio mundo musical a toda esta maravillosa tradición (por la Alhambra y la música que inspiró a Falla, Debussy, Ravel…). He conocido y he tenido amplios contactos con la cultura japonesa, alemana, francesa, inglesa y estadounidense. Pero yo soy húngaro, y quizás algo de mis raíces también están en este, mi tercer Concierto para violín", comenta el autor en declaraciones recogidas por la organización del Festival.

"Las fuentes del palacio, sus dimensiones, las montañas alrededor, la increíble puesta de sol de Granada, todo esto se ha convertido en parte de mi pieza. Si yo fuera pintor, habría usado estos colores. Debido a Granada, la nota más importante en la pieza es G (sol), una especie de centro gravitacional al que se vuelve de vez en cuando durante el transcurso de la pieza".

Para cerrar el programa, Pablo Heras-Casado se enfrenta una vez más a la obra de Falla, El sombrero de tres picos, que contará con la seductora propuesta visual del artista plástico y escenógrafo Frederic Amat, que dará “a ver la música” con el lenguaje del pincel y las manos, por encargo del Festival de Granada con motivo del centenario del estreno del ballet.

La soprano valenciana Carmen Romeu será solista en el concierto sinfónico de la obra que compuso Falla en 1919 por encargo de Serguei Diaghilev, una obra que sigue siendo un ejemplo de la incorporación del folclore dentro de las formas y estructuras clásicas.

La Mahler Chamber Orchestra es una agrupación internacional extensamente conocida por su pasión y creatividad y por la belleza de su sonido; se fundó en 1997 para crear y compartir experiencias excepcionales en torno a la música clásica. Con 45 miembros de 20 países diferentes en su núcleo, la Mahler Chamber Orchestra funciona como un colectivo nómada de músicos apasionados que se unen para giras específicas en Europa y en todo el mundo. La orquesta está en constante movimiento: hasta la fecha se ha presentado en más de 40 países en los cinco continentes. Es la primera vez que participan en el Festival de Granada.

FEX

El Teatro Che y Moche clausura mañana la programación del FEX con el espectáculo musical El Funeral en el Carmen de los Mártires (22:00 horas). Se trata de un espectáculo original para todos los públicos, dirigido por Joaquín Murillo, que combina la música y el teatro y donde no faltan las sorpresas, el humor y la espectacularidad.

La compañía aragonesa Teatro Che y Moche ha celebrado su 22 aniversario con espectáculos multidisciplinares siempre cercanos al público, creando un sello propio en ritmo, humor y manera de contar. En estas dos décadas de trayectoria, la compañía ha producido 26 espectáculos, obteniendo el reconocimiento en la escena nacional e internacional.