Mauricio Sotelo: ''Soy compositor, pero antes soy flamenco''

Mauricio Sotelo es hoy por hoy uno de los compositores españoles de mayor proyección y reconocimiento internacional. El estreno en el Teatro Real en Febrero de 2015 de su ópera El Público, encargo de Gerard Morner para el Coliseo madrileño, fue aclamado por la prensa internacional, recibiendo una entusiasta acogida por parte de la audiencia. Realizó sus estudios de Composición con Francis Burt en la Universidad de Música de la ciudad de Viena, graduándose en 1987 con Premio Extraordinario. Así mismo estudió Música Electroacústica con Dieter Kaufmann y Dirección de Orquesta con Karl Österreicher. Posteriormente profundizó sus conocimientos con Luigi Nono, compositor cuyo pensamiento ejerce aún ahora una notable influencia en el imaginario de su obra.

Ha sido Compositor Residente en el Instituto de Estudios Avanzados de BerlínWissenschaeskolleg zu Berlin y su música ha sido reconocida con galardones como, entre otros, el Premio Nacional de Música (2001), el Premio Internacional de Composición Reina Soha (2000), el Composers’ Price de la Fundación Ernst von Siemens (1997) o los Premios de Composición de las Ciudades de Hamburgo, Colonia y Viena. Sus obras han sido interpretadas por conjuntos como la Royal Concertgebouw Orchestra, Bamberg Symphony, SWR Symphony Orchestra, Vienna RSO Symphony Orchestra, German Radio Philharmonic Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, St Paul Chamber Orchestra, Stukgarter Kammerorchester, Klangforum Wien, MusikFabrik, Ensemble Modern, Artemis Quartek, Quatuor DioNma, Cuarteto Casals y solistas como Cañizares, Garvayo, Enrique Morente, Benjamin Schmid, Nicholas Hodges, Tabea Zimmermann o Patricia Kopatchinskaja, entre muchos otros.

Desde 1993, Mauricio Sotelo ha escrito un gran número de piezas en las que el flamenco alcanza una sólida presencia. La primera tiene que ver con la guitarra en sí misma. Cuando era niño, el compositor eligió este instrumento para comenzar sus estudios musicales. Sotelo quiere ir más allá del tópico, eliminar las fronteras entre distintos géneros y construir un universo musical en el que sea posible crear una nueva tradición, una nueva forma de flamenco contemporáneo. El conocimiento del cante constituye una de las llaves para comenzar a comprender el modo de proceder flamenco, no solo por sus cualidades estéticas y artísticas sino también por sus atributos técnicos.

Primero flamenco, luego compositor

¿Qué significa el Festival de Música y Danza de Granada para usted?Es la tercera vez que participo. para mí e una de las citas internacionales más importantes de toda Europa. Además este año es especial por la conmemoración del centenario del Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922. Además este año como figura de compositor residente del Festival es más especial si cabe. Me siento como un Manuel de Falla del siglo XXI. En los conciertos que se están tocando mis obras son maravillosos, me siento privilegiado.

''Me siento como un Manuel de Falla del siglo XXI''

Hábleme de sus referentes.En Viena aprendí de los grandes pilares de la música clásica como son Beethoven, Schubert, Luigi Nono, etc. Nono me aportó esa sabiduría sobre la tradición oral del flamenco y cambio mis paradigmas compositivos. Para mí lo más importante es la conexión con el público, y eso es lo que he aprendido de los grandes maestros. Ahora no es como antes, ahora la música conecta con el público, antes no pasaba tanto era muy complicado, no se percibía la emoción como ahora.

¿En lo que llevamos de Festival con quién ha disfrutado más la interpretación de sus piezas? ¿Y fuera del Festival?Sin duda siempre es un placer escuchar a mi amigo Juan Carlos Garvayo tocar mi música al piano, es gran admirador. No podría decirte a otro que no fuera Enrique Morente, fue con el que primero trabajé y me abrió las puertas al flamenco, fue una primera experiencia extraordinaria. También te podría destacar a cantaoras como Carmen Linares o Miguel Poveda.

¿De todas sus piezas tiene alguna favorita o que le tenga especial cariño?Sí, varias. Mi última creación Cantes antiguos del flamenco, para viola solista y orquesta me tiene tan emocionado por haberse estrado el pasado miércoles que ahora mismo te diría que es mi favorita. También te quiero destacar mi ópera lorquiana El Público que cuando se estrenó fue un auténtico éxito, y te diré también Como llora el agua por ser mi primer instrumento la guitarra. Sin duda esas serían mis favoritas y las que más me emocionan.

¿Qué significó para usted José Ángel Valente?Fue un referente desde que era un niño, siempre he sido muy aficionado a la poesía, desde bien pequeño. Cuando volví de Viena, que me fui con 18 años, junté a Morente y a Valente y eso fue magnífico. Valente me quería mucho y yo a él, yo era tan niño que siempre me tuvo mucho cariño. José Ángel y yo teníamos una relación muy especial, yo siempre admiraré la profundidad de su poesía.

''Soy el único compositor vivo interpretado en el festival, soy muy feliz, es un regalo del cielo.''

A pesar de todos los premios que acumula, ¿de qué se siente más orgulloso en su carrera profesional?Sobre todo, me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, a ser compositor residente en un festival tan importante. Soy el único compositor vivo interpretado en el festival, soy muy feliz, es un regalo del cielo.

¿Qué es para usted el flamenco?El flamenco es mi vida, soy un gran aficionado. Soy compositor, pero antes soy flamenco. Es un arte que respeto profundamente, me siento como un cantaor. Siempre estoy estudiando y aprendiendo.