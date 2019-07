Noche de tributo a Brouwer

En la Real Chancillería el Dúo D’Aujourd’hui homenajeará esta noche a Leo Brouwer con una selección de sus obras. El dúo ha querido reconocer el trabajo y asumir el reto de interpretar algunas de las piezas más difíciles de Juan Leovigildo Brouwer Mesquida (La Habana, 1 de marzo de 1939) para celebrar el 80 cumpleaños del compositor, guitarrista y director de orquesta cubano.

Con tal motivo, el dúo ha elegido la Mitología de las aguas y otra obra para flauta, guitarra y viola, Paisajes, retratos y mujeres.

Ante tal ocasión el dúo, compuesto por Soledad Martínez Fernández, a la guitarra; y Francisco Rojas Huertas, a la flauta, contarán de forma especial con la colaboración de Ignacio Álvarez Lamolda a la viola.

“Es un gran compositor de piezas de guitarra y a partir de la ahí vimos que tendría interés hacer un monográfico Brouwer”, cuenta Francisco Rojas, quien destaca el “estilo contemporáneo de La mitología de las aguas”. Mientras que de la segunda, Paisajes, retratos y mujeres, “a pesar de poseer ese mismo lenguaje contemporáneo, tiene ciertas muestras de otros músicos contemporáneos, como Wagner o Bach”.

“Además, son piezas muy complejas y nos ponían las pilas como intérpretes”, señala sobre el programa, que ya interpretaron con éxito el viernes 28 en Pampaneira y el sábado 29 en Montejícar dentro del calendario del FEX.

Brouwer, nieto de la compositora y pianista cubana Ernestina Lecuona de Brouwer, comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años, atraído por el sonido flamenco. Entre sus obras hay gran cantidad de piezas para guitarra, varios conciertos y más de cuarenta creaciones musicales para cine. Además tiene una activa participación en la organización del Concurso y Festival Internacional de Guitarra de la Habana.

Sí el dúo D’Aujourd’huiel será uno de los platos fuertes de la noche, el grupo Vox Luminis, conjunto especializado en música antigua, actuará por la mañana: a las 12:00 horas en el Monasterio de San Jerónimo dentro del programa del Festival. Los belgas ofrecerán un concierto de cámara con una cuidada colección de música sacra que el compositor italiano Claudio Monteverdi dedicó a Eleonora Gonzaga, la esposa de Fernando II de Habsburgo y reina consorte de Hungría.

La Selva morale e spirituale es la antología más significativa de obras litúrgicas de Monteverdi desde las Vísperas de 1610. El título de la colección no alude a su contenido sino que hace referencia al periodo de casi treinta años en el que Monteverdi se desempeñó como máximo responsable musical de la basílica de San Marcos de Venecia, cargo que prefirió al de funcionario de la corte ducal de Mantua.

El concierto será grabado para su emisión en diferido por RNE- Radio Clásica y Mezzo.

De la programación del FEX destaca también el concierto que ofrece Sense of Values Quartet & John Ehlis en Torrenueva, en el Parque de la Torre Vigía, donde presenta su trabajo Where the Rivers meet, un viaje musical desde el folclore americano a composiciones propias y arreglos de temas populares, siempre con un matiz de improvisación jazzística.

En Granada, en el Teatro Alhambra, la compañía de danza De Stilte presenta su espectáculo para niños Ain’t misbehaving, un montaje coreográfico para estimular la imaginación.

En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, situada en el edificio del Rey Chico, Sanja Tropp Frühwald imparte el taller familiar No work & just play, que ayuda a abrir la percepción a través de la improvisación, la cooperación y diversas técnicas de contacto físico.

En el Paseo del Salón se proyecta en directo desde el Teatro Real la ópera de Giuseppe Verdi Il trovatore, un espectáculo encabezado por Maurizio Benini y Francisco Negrín, e inspirado en la obra de teatro de Antonio García Gutiérrez.