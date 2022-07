Pedro Osuna: ''Todas las decisiones, que sean por amor y por pasión''

El talento de Granada

-¿Qué es lo que más ha disfrutado con el Curso de creación musical?

-Este taller gira en torno a la figura del compositor del siglo XXI ligada a la tecnología, la cual yo creo que debemos abrazar para no quedarnos obsoletos. Hay mucho talento en Granada y quería que los alumnos tuvieran herramientas para hacer música del mejor nivel que les lleve a hacer proyectos. Estoy muy agradecido por el despliegue tecnológico y a los organizadores del curso. Se pueden hacer maravillas en el Festival de Música y Danza de Granada, siempre traen a los mejores. Pienso que este curso va a cambiar la vida de los alumnos. Volver a España para enseñar lo que he aprendido es un privilegio.

-¿Qué cree que es lo más importante de aprender?

-Yo siempre pongo mucho énfasis en la música para audiovisuales, pero nunca discrimino las distintas funciones de la misma. Creo que deben aprender a cómo trabajar en equipo y cuáles son las actitudes correctas.

-¿Cómo se dio cuenta de que quería dedicarse a componer bandas sonoras?

-Crecí en Granada y la música siempre fue para mí un juego, me gustaba tocar a Bach, por ejemplo, y tocarlo alegro y luego triste. Cambiaba las melodías y provocaba emociones y sensaciones en la gente y eso me parecía divertidísimo y apasionante. Descubrí que eso era un trabajo y empecé a hacerlo sin parar. Pasé de improvisador a creador de bandas sonoras. Había estudiado composición clásica, pero no me emocionaba hasta que pasé a componer bandas sonoras y vi que lo puedes llevara un nivel de profundidad muy divertido.

-Su carrera es trepidante, ¿qué destacaría de su trayectoria?

-Creo que lo más importante es que todas las decisiones, que sean por amor y por pasión. Con 17 años me fui a la Escuela de Boston con una beca y desde ese momento empecé a trabajar con grandes compositores, ganadores de Oscar, nominados a Grammys. Somos gente que hace de lo clásico proyectos de todo tipo, creo que siempre se parte de la orquesta, es igual de emocional un sintetizador. Me gusta hacer música que la gente quiera escuchar.

-Ha participado en numerosos proyectos, ¿qué se avecina?

-Klaus fue mi primer proyecto grande y a partir de ahí todo fue rodado, con mucho trabajo. Este años estoy haciendo mi primera película como compositor, Argentina 1985. Es mi primera banda sonora como compositor principal, el director es de Santiago Mitre y la productora es Victoria Alonso, esta siendo un gran honor.