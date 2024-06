Sin Ritmos no hay estampa

GENERACIONES

Ritmos

Coreografía: Alberto Lorca Música: José Nieto Diseño de iluminación: Freddy Gerlache (AAI) Adaptación de iluminación: Eduardo Solís, Asier Basterra Diseño de figurines: Pin Morales, Román Arango

Pastorela

Coreografía: Antonio Ruz Interpretación y colaboración coreográfica: Inmaculada Salomón Música: Manuel Blasco Nebra (Sonata No. 1 in C (Allegro) Pastorela No. 6 in E Minor (Minuet) Piano en directo: José Luis Franco Diseño de iluminación: Olga García (AAI) Diseño de vestuario: Alejandro Andújar

Estampas flamencas

Coreografía: Rubén Olmo, Miguel Ángel Corbacho Música: Enrique Bermúdez, Diego Losada, Víctor Márquez y música popular Textos: Federico García Lorca, Gabriel de la Tomasa, Juan José Amador y letras populares Escenografía y audiovisuales: José Maldonado Iluminación: Felipe Ramos